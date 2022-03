„V nemocnici jsme zřídili speciální telefonní linku pro uprchlíky. Na čísle +420 703 450 291 je nonstop naše lékařka, která pochází z Ukrajiny. Lidem poskytne rady v jejich rodném jazyce, navede je na konkrétní oddělení, kde je v případě potřeby překladu čekají další naši zaměstnanci pocházející z Ukrajiny,“ sdělil ředitel nemocnice MUDr. Ladislav Václavec.

Krnov doufá, že společně s uprchlíky z Ukrajiny přijde i zubařka

Z války rovnou do nemocniceTéměř tři dny na útěku z Kyjeva strávila mladá maminka Káťa Zamanská se svojí roční dcerou Evou. Vydala se na cestu do bezpečí s dalšími třemi kamarádkami s jejich dětmi. Náročné putování do neznáma děvčátko zvládlo, ale krátce po ubytování v Bruntále dostalo vysoké horečky a kašel.

„Lidé, kteří nám poskytli azyl, nás odvezli do krnovské nemocnice. Všem, kteří se o nás v nemocnici starají, děkuji za vlídnost. Evičce je mnohem lépe a brzy nás z nemocnice pustí,“ popsala mladá Ukrajinka co zažila v Bruntálu a v Krnově.

Bratři z Ostravy našli skutečný domov na Osoblažsku

Jak dlouho tato žena zůstane v Bruntále, sama neví. Na Ukrajině zůstal její partner, rodiče a většina přátel. „Věřím, že se brzy vrátíme domů. Ale až tam přestanou padat bomby,“ popsala svou situaci šestadvacetiletá Káťa.

Národnost pacientů nehraje roli

Vedení nemocnice koordinuje své kroky s Moravskoslezským krajem, který je jejím zřizovatelem. Také je v kontaktu se starosty největších měst ve své spádové oblasti. Krnovská nemocnice má dostatečné kapacity, aby zajistila péči obyvatelům okresu Bruntál i uprchlíkům z Ukrajiny.

Podívejte, na Osoblažsko se vrátily vzácné čejky, jsou symbolem jara

„Je naší morální a lidskou povinností poskytnout zdravotní péči všem uprchlíkům. Při poskytování zdravotní péče nehraje žádnou roli národnost či skutečnost, že je někdo uprchlík. Vždy jde pouze o naléhavost konkrétního případu. Vzhledem k tomu, že většinu uprchlíků tvoří mladé ženy a děti, nemělo by dojít k prodlužování čekacích lhůt u plánované operativy, jako třeba výměny velkých kloubů. Současné kapacity nemocnice jsou dostačující,“ dodal ředitel nemocnice Ladislav Václavec.