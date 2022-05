Krnovské podniky jedou, další z nich jsou nově na gastromapě Lukáše Hejlíka

Když se Jan Bezděk stal starostou Dívčího Hradu, neměl žádné kontakty na německé rodáky. Věděl o iniciativách rodiny Steck v Sádku, a tak si na internetu našel adresu zubní ordinace Rainera-Udo Stecka. Naslepo se na něj obrátil s prosbou, zda může obci poskytnout nějaké informace o historii. Z Německa přišel mail plný informací a osobních vzpomínek. Dva lidé, kteří se ještě nedávno neznali, najednou zjistili, že mají společného koníčka: historii Dívčího Hradu. Z Jana Bezděka a Rainera-Udo Stecka se stali dobří přátelé.

Myšlenky věnovali válce na Ukrajině

V roce 2018 se Češi a Němci setkali u čerstvě opraveného památníku v Životicích. O čtyři roky později se sešli u opraveného památníku v Dívčím Hradě. Právě zde 28. května ráno začínal program Heimattrefen. „Při posledním setkání jsme si slíbili, že také tento památník brzy opravíme a vtiskneme mu takovou podobu, jakou měl před sto lety. Tento slib jsme splnili. Památník připomíná padlé ve válce. Dnes je tato připomínka umocněna zprávami o hrůzách války a utrpení civilního obyvatelstva na Ukrajině jen pár stovek kilometrů od našich hranic. Před čtyřmi lety jsem u památníku v Životicích pronášel výzvu: ne válce, a nikdy více hrůzy války. Netušil jsem, že za čtyři roky budeme svědky nové války na evropském kontinentu,“ uvedl starosta Jan Bezděk a připomenul, že tento památník je dílem významného slezského sochaře Josef Obeth a je to jedna ze tří kulturních památek v obci.

Sudetoněmecké památky

Rainer-Udo Steck připomenul dílo své matky Marie Margarete Steck rozené Jung, která žila v Sádku v domě číslo 156. Zatímco památník v Sádku byl restaurovaný díky její iniciativě, obnova pomníků v Životicích a v Dívčím Hradě už proběhla pod vedením obce. „Jsme vděčni obci i jejím obyvatelům, jak pečují o sudetoněmecké památky. Přispívají k tomu, že sudetoněmecká historie tohoto regionu nepodléhá zapomnění. Jsme součástí společných dějin. Můžeme na nich budovat přátelství mezi Čechy a Němci,“ řekl dojatě Rainer-Udo Steck.

Starosta Bezděk doplnil, že renovace žádného z památníků by se neobešla bez podpory německých přátel. „Nyní jsme společnými silami dokončili to, co paní Steck započala,“ doplnil Bezděk. Položil k památníku květiny společně s místostarostou Grigorem Čaflakisem. Dnešní Osoblažsko je rovněž domovem řeckých spoluobčanů.

Modlitba, hymny i pivní slavnosti

Ani senátor Ladislav Václavec si nenechal ujít příležitost setkat se s rodáky. „Jsem v senátním podvýboru pro krajany žijící v zahraničí a z tohoto titulu navštěvujeme po celém světě Čechy kteří odešli z domova. Dnes se zde setkávám s krajany, kteří odešli, ale zase se vrací domů,“ řekl Václavec na zahájení Heimattrefen. Program u památníku završil modlitbou jáhen Marcel Jedelský a zpěv německé i české hymny. Následovala prohlídka zámku Dívčí Hrad s cimbálovkou a slivovicí, poklepání základního kamene Rozhledny přátelství na Dubovci, Pivní slavnosti před obecním úřadem a také koncerty, do kterých se zapojily šikovné děti z Osoblažska a Albrechticka.