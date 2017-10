Nejmladší kandidát byl z Krnova

Krnov – Mladý člověk může aktivně působit v politice, ale nemá to jednoduché. Své o tom ví jednadvacetiletý Luděk Matějíček z Krnova. Ve volbách byl nejmladším kandidátem v okrese Bruntál.

Luděk Matějíček z Krnova se do voleb zapojil nejen jako volič, ale také jako nejmladší kandidát v okresu Bruntál.Foto: Deník/Gabriela Mathiasová

Jako většina lidí, kteří jdou v politice s kůží na trh, musel také on čelit negativním reakcím. Často právě kvůli věku. Diskutéři na sociálních sítích útočili na to, že má nedostatek zkušeností a je na zodpovědnou funkci zákonodárce příliš mladý.



„V politickém spektru by měly být obsazeny všechny věkové kategorie, jinak se na danou generaci zapomíná. Aby měl člověk na nějaké věci názor, nepotřebuje přece mít 50 let,“ bránil se Luděk Matějíček ve videu, které zveřejnila ve svém webu jeho strana ODA.



Práce poslance nemá ve společnosti velkou prestiž, takže Luděk Matějíček musel reagovat také na útoky těch, kteří politiku jako práci neuznávají. Domnívají se, že každý chce do politiky proto, aby nemusel pracovat.



Matějíček se také setkal s názorem, že o zákonech může kvalifikovaně rozhodovat jen politik, který má osobní zkušenost, jak obtížné je vydělat peníze.



Luděk Matějíček pochází z Osoblahy, kde je nejvyšší nezaměstnanost v republice, takže dokáže ocenit pracovní příležitosti. Každé léto trávil na brigádách.



Samozřejmě si musí přivydělávat také během vysokoškolského studia.



„Práce se nebojím. Chodím na brigády, celé prázdniny jsem v Krnově rozvážel pizzu. Vyrůstal jsem na vesnici, kde jsem odmala pracoval, sekal trávu, čistil komín, vozil uhlí. Kdo může říct, že ve 13 letech vozil uhlí?“ obhajoval se jeden z pěti nejmladších kandidátů v Moravskoslezkém kraji. K hlavním politickým otázkám, kterými se zabývá, patří téma propojení škol a firem. Firmy by podle něj měly být motivovány daňovými úlevami k tomu, aby zaměstnávaly studenty.



„Studenti středních i vysokých škol potřebují někde získat praxi. Bez zkušeností je firmy odmítají zaměstnat. Byl bych moc rád, aby firmy projevovaly zájem o stážisty,“ uvedl.



Luděk Matějíček útoky na sociálních sítích zvládl a z volební kampaně vyšel obohacen o mnohá poznání. „Je zajímavé, kolik lidí je schopno si udělat na člověka názor po tříminutové debatě. Samozřejmě, každý člověk má právo vyjádřit názor, to je na sociální síti lehké. Jít s tváří na trh je těžší,“ uzavřel mladý aktivista.



Ve věkové kategorii do 29 let v Moravskoslezském kraji kandidovalo 87 lidí, což je 11 procent všech kandidátů.