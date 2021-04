Nová Pláň byla založena dne 2. května 1662, kdy tehdejší statkář Sylvius Nimrod von Wuttemberg/Teck dovolil deseti žadatelům postavit si kolem nově vybudovaného měděného hamru domy. Obec tak byla vybudována nově na pláni nad obcí Karlovec. V roce 1881, kdy zde žilo přes 250 obyvatel, byla novogotická kaple, později využívaná jako chudobinec, přestavěna na školní budovu. Po roce 1990 pak byla škola přestavěna na nynější penzion. V letech 1961 až 1978 byla Nová Pláň částí obce Karlova Pláň. Od 1. ledna 1979 do 31. prosince 1992 z ní byla část města Bruntál. Pak se obec osamostatnila. V době výstavby vodního díla Slezská Harta ztratila svou původní velikost a jedná se tak o jednu z nejmenších obcí v republice. Trvale zde žije kolem 55 obyvatel, čímž se řadí i mezi obce s nejnižším počtem obyvatel v Česku.

*Zdroj: Novaplan.cz

Sběratelská vzácnost

Sběratel historických pohlednic a předseda Klubu za starý Bruntál Pavel Rapušák před lety na burze v Praze objevil zajímavou pohlednici, která prošla poštou v roce 1899. Představuje vesnici Novou Pláň a její starou továrnu. Ukazuje známá místa i ty, nad kterými se zavřela voda Slezské Harty.

Pavel Rapušák na burze objevil historickou pohlednici z Nové Pláně, která prošla poštou v roce 1899. Pohlednice z vídeňské dílny Karla Schwidernocha patří k nejvzácnějším exemplárům v jeho sbírce.Zdroj: Deník/VLP Externista

„Místní sběratelé pohlednice z Nové Pláně dříve vůbec neznali. Byl jsem nadšený, když jsem ji získal. Tato pohlednice pochází z vídeňské dílny Karla Schwidernocha, který vydal také pohlednice Karlovce, Bruntálu, Zlatých Hor či Města Albrechtic,“ uvedl Pavel Rapušák. Sbírá pohlednice už řtyři desetiletí a čas od času je představuje na zajímavých výstavách nebo také knižně.

„Pro každého sběratele je čest, pokud má ve své sbírce pohlednici vydanou do roku 1905. To jsou skutečně vzácné exempláře. Sběratelé je vyhledávají na burzách v tuzemsku, jezdí se na burzy do Německa i Rakouska,“ vypráví Rapušák.

Větší část pohlednic objevil a koupil sám, ale stává se, že za ním sami přicházejí lidé, kteří stařičké kartičky objeví doma ve věcech po svých předcích. Pohlednice z Nové Pláně patří k nejzajímavějším exempláčům, jaké sběratel má ve své kolekci.

„Všimněte si, že kromě celkového pohledu je v medailonku také obrázek továrny, která tu zpracovávala měď. Slyšel jsem, že její kuplové pece byly technickou vzácností. Údajně měly být chráněny jako významná památka UNESCO.

Když se připravovala stavba přehrady, patrně se o tom ani pořádně nevědělo. A tak jako ostatní zástavba skončily pod vodou. Přišlo se na to až po čase, když se někdo z UNESCO zajímal, kde a v jakém stavu památka je,“ řekl Pavel Rapušák.

Nová Pláň v České televizi

Pro diváky České televize sportovní komentátor Jiří Hölzel a cyklistický všeuměl Teodor Kováč připravili nový seriál Po trailech přes hory. V každém díle představí fanouškům cyklistiky jeden bikepark a přidají tip na příjemnou vyjížďku v okolí. V sobotu 22. 5. na ČT Sport bude mít premiéru díl věnovaný Jeseníkům.

Na Kopřivné v Malé Morávce si lidé mohou půjčit koloběžku či kolo a vyjet lanovkou na svah. Pak si mohou vybrat některou z patnáct kilometrů dlouhých tratí, kterými sjedou z kopce dolů.Zdroj: DENÍK / Dalibor Otáhal

Představí vám Bikepark Kopřivná, který nabízí celkem 6 tratí o celkové délce 12 kilometrů a pak ukáže jak se dá cyklistika spojit s poznáváním sopek na Bruntálsku. Vyjížďka začíná u Bruntálského zámku. Přes Uhlířský vrch se cyklisté vydají do Nové Pláně a při tom vysvětlí televizním divákům, co všechno nabízí břehy Slezské Harty. Pořádně se zapotí cestou na sopku vrchol Velký Roudný a pak si užijí sjezd k hrázi přehrady.

Tip na výlet: Slezská Harta

Rádi se procházíte okolo vodních ploch? Pak vyrazte objevovat devátou největší vodní nádrž republiky, Slezskou Hartu. Jedná se o údolní nádrž, která se nachází v těsné blízkosti obce Nová Pláň.

Elektroloď Harta.Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň

Vodní nádrž byla budována od roku 1987 a dokončena byla o deset let později. Další zajímavostí je, že nádrží prochází historická zemská hranice Moravy a Slezska. Přehrada je napájena řekou Moravicí. Rozloha nádrže je přes 10 kilometrů čtverečních.