Pavel a Pavlína Florovi v Úvalně provozují zahradnictví Zahrada Flora , které během roku pravidelně pořádá řadu oblíbených rodinných akcí akce. V současnosti svým zákazníkům nabízí vánoční stromky a vše, co patří k adventu a Vánocům. Rozvezli stromky také do deseti škol na Krnovsku, aby si je děti nazdobily. Jako motivaci vyhlásili milou facebookovou anketu „Nejhezčí vánoční stromek základních škol Krnova a okolí“.

Množila se obvinění a podezření, zda nejsme svědky facebookového podvodu. Diskutující upozornili, že pravidla soutěže jsou tak stručná, že v nich není ošetřeno, zda mohou nebo nemohou pro krnovské školy hlasovat přátelé a známí z ciziny, třeba z jihoamerických států nebo Asie.

Těm, kteří znají soutěžící školy, zase přišlo nespravedlivé, proč Základní škola Janáčkovo náměstí se 700 žáky soutěží ve stejné kategorii jako Základní škola Úvalno se 40 žáky.

Brunclík: Nenechme si kazit advent malichernostmi

Protože rodina Florova a Zahrada Flora mají na Krnovsku velmi dobrou pověst, objevily se také diskusní příspěvky na jejich podporu. Bývalý místosarosta Krnova Michal Brunclík napsal: „Krásná myšlenka, krásné stromečky, radost v dětských očích, nenechme si kazit předvánoční čas malichernostmi. Děkuji Zahradě Flora za tuto aktivitu a nenechejte se odradit nebo otrávit od dalších soutěží podobného druhu. Krásné Vánoce všem!“

Stejně tak se objevily příspěvky na podporu vítězné školy, protože drtivá většina fanoušků vítězného stromku soutěžila férově a nemá s podezřelými hlasy v anketě nic společného. „Všechny stromečky zdobili děti pro radost, všechny jsou něčím výjimečné. To jen dospělý jim ničí svou soutěživostí,“ zpochybnila jedna z diskutujících smysl podobných soutěží.

Nejde o výhru, ale o princip fair play

„Prosím, bude se to nějak řešit? Nejde tu ani tak o výhru, jako o princip,“ vyzvala organizátory soutěže Petra Vlačuhová z Krnova, aby k podezřením zaujali stanovisko.

„Zaznamenali jsme jisté nesrovnalosti při načítání reakcí u jednotlivých fotek. Brzy dáme vědět, jak s tím naložíme. Ale je třeba si uvědomit důležitou věc. A to hlavní cíl, přivést děti k vyrábění překrásných vánočních ozdob, k pohádkám, k tradici, k týmové práci, se jistě podařil. A o to šlo především,“ reagovali organizátoři ze Zahrady Flora.

Zahrada Flora: Částku rovnoměrně rozdělíme všem školám

Pavel Flora se k problému postavil čelem a natočil v Zahradě Flora video, ve kterém zrekapituloval události uplynulých dní.

„Dobrý den, vážení přátelé. Letos jsme uspořádali soutěž o Nekrásněji nazdobený strom základních škol Krnova a okolí. V září jsme to naplánovali, v prosinci jsme rozvezli takto krásné stromečky do škol. Poznali jsme deset ředitelů a ředitelek. Všechno strašně fajn lidi. No a nechali jsme děti soutěžit. Šlo nám o to zapojit děti do týmové práce, aby získaly přehled o tradicích. Chtěli jsme, aby si děti zkusily něco nového. Zároveň jsme to udělali jako soutěž, aby to bylo motivační pro ty žáky. Momentálně jsme se snažili soutěž vyhodnotit, ale není to jednoduché, protože načítání lajků nebylo úplně přesné, mám-li to tak říct,“ uvedl Pavel Flora ve svém videu a ukázal poukaz pro vítěze na pět tisíc korun.

„Částku z těchto poukazů, které byly pro soutěž vyrobeny, rozdělíme rovnoměrně mezi všechny školy, které se soutěže zúčastnily. Protože všechny stromečky byly nádherné, dětem se moc povedly. Myslím, že to splnilo účel dostat děti k tradiční ruční práci, k nějaké soutěživosti a k týmové práci. To jsme zamýšleli, a to se nám líbí. Já i moje paní hodnotíme velice kladně, že výtvory dětí byly krásné,“ řekl Pavel Flora a popřál všem krásné svátky i Nový rok.