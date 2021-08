Romantický park ve Slezských Rudolticích je o víkendu plný zvířátek. Je jich tu spousta, protože teraristé a chovatelé drobného zvířectva spojili své síly na společné akci.

Zatímco odborníci zkoumají dokonalý exteriér oceněných exemplářů chovných králíků, drůbeže a holubů, děti oblehly stánek teraristů. Kde jinde si mohou pohladil hada, pomazlit se s pískomilem nebo se skamarádit s papouškem, želvou a pakobylkou?Dospělí si mohou v zámeckém parku otestovat, jak moc se u nich projevuje arachnofobie.

Terarista Tomáš Báča, který vede chovatelský kroužek Domu dětí a mládeže v Zábřehu, zhodnotí váš strach z pavouků podle toho, jak se zachováte s obrovských chlupatým sklípkanem rameni nebo na dlani.

Had slizký není

Zvídavé děti se mohou přesvědčit, že had vůbec není slizský. A pozorovat, jak je ta užovka přítulná, co mě tak přátelsky obtáčí. Také škrtiči jsou mezi teraristy oblíbení.V zámeckém parku je zakázáno volné pobíhání varanů. Jsou totiž velmi vytrvalí běžci, a pokud se rozhodnu utéct, těžko je dohoníte.

Většina ještěrů používá k dýchání stejné svaly, které pracují při chůzi, takže jim při běhu brzy dojde dech. Musí zpomalit, a vydýchat se. To varani jsou vybaveni velkým svalnatým krkem, který jim slouží jako měch na pumpování vzduchu do plic. Varan se při běhu nezadýchá, takže je to běžec - vytrvalec. To by měl vědět každý terarista, který si myslí, že svého studenokrevného milička s krátkýma nohama kdokoliv doběhne.

Varani stepní sice pocházejí ze subsaharské Afriky, ale také jsou častými obyvateli terárií. Zejména v USA se tito domácí mazlíčci těší velké oblibě. Varanům chovaným v zajetí hrozí obezita, takže pravidelné procházky do parku jistě ocení.