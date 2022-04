V příspěvku dále popisuje, že napadený musel být vynesen ven a odvezen do nemocnice, kde jej nyní dávají dohromady. V diskuzi pod příspěvkem pak upřesňuje, že k napadení došlo na začátku oblíbené akce.

V hudebním klubu Barrák v Ostravě se totiž v sobotu večer konal Morbidfest 2022 a podle svědků bylo plno.

Výzva

"Chceme se tímto obrátit na všechny výše jmenované s prosbou o pomoc a sdílení tohoto příspěvku. Je jednoznačné, že tento případ bude vyšetřovat policie a pomůže jakákoliv informace vedoucí k nalezení pachatele. Máme tím na mysli "člověka", který našeho člena zákeřně bodl do zad. Nesmíříme se tím, aby taková individua navštěvovala koncerty! Kdokoliv, kdo by k uvedené situaci mohl něco vědět, případně byl přímým svědkem této události, obracejte se na nás! Nehodláme nečině sedět a přihlížet takovému jednání! Pište do zpráv. Všechny informace shromáždíme a předáme policii," uvádí dále kapela.

"Na akci jsme došli tak akorát na Hate a už od začátku tam byli agresivní hovada, jak z řad českých fanoušků, tak i z řad Poláků. Pochopím, když někdo strčí do vás z kotle, ale tohle bylo něco úplně jiného," komentoval výzvu jeden z diskutujících.

"Pošlete mi když tak do SZ fotku jak vypadal kamarád, nějaké info bych asi měl. Jednoho chlápka, co měl hodně přebráno a nemohl skoro stát a měl něco s nohou jsme s kámošem odnášeli / odtáhli k šatně, kde si ho převzala zdravotnice," nabízel pomoc další.

Vyjádření policie

“V souvislosti s možným zraněním druhou osobou na koncertu v klubu Barrák jsme nezaznamenali žádné hlášení, rovněž nebylo přijato ani na linku 155,” řekla Deníku Eva Michalíková z Krajského ředitelství Moravskoslezského kraje Policie ČR.

Mluvčí policie dále poznamenala, že pokud k popisované události došlo, bylo by vhodnější, kdyby organizátoři událost nahlásili bez prodlení poté, co se stala, policie by mohla získat případné kamerové záznamy a vyslechnout svědky na místě.

Zjišťování podrobností v případě dodatečného ohlášení skutku podle ní bude obtížnější. Možný pobodaný člen kapely podle ní patrně vyhledal lékařskou pomoc sám, v případě, že bylo zjištěno bodné zranění, lékaři by událost na PČR nahlásili automaticky, také se může stát, že případný pobodaný událost nahlásí na PČR dodatečně sám.

