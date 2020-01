Na opravu vyhořelé textilky Karnola město Krnov získalo evropskou dotaci 95 milionů korun. Jedná se o veřejnou zakázku celkově za 127 milionů korun, které změní bývalou textilku v muzeum.

Krnovští zastupitelé v prosinci dostali aktualizované vyčíslení nákladů, kolik město bude každoročně platit za provoz muzea. Částka přes 11 milionů ročně všem vyrazila dech.

ODHADY BYLY SILNĚ PODHODNOCENÉ

V půlce prosince na pracovním setkání zastupitelů v klubu Kofola starosta Krnova Tomáš Hradil (Krnovští patrioti) ujistil kolegy, že také pro něj jsou závratné náklady na provoz Karnoly nová informace.

„O projekt Karnoly jsem se zajímal od prvního dne, co jsem na radnici. Absolvoval jsem řadu schůzek, ze kterých vyplynulo jen to, že čísla v projektu jsou nastřelená nahrubo a že zcela určitě jsou podhodnocená. Můj dosavadní odhad byla ztráta kolem šesti milionů ročně. Bylo to mnohem víc než v projektu. Přesto jsem z aktuálně vyčíslené ztráty přes 11 milionů korun šokován stejně jako vy,“ ujistil Hradil zastupitele na pracovním setkání.

Zastupitele Petra Varteckého (KSČM) zajímalo, zda lze až příliš velkorysý projekt Karnoly zredukovat a něco ušetřit.

„Před několika lety jsme měli odhady provozních nákladů 3,6 milionu za rok, ale dnes tu máme aktualizované odhady 11,5 milionu. Odstoupit od toho zcela? To nepovažuji za rozumné. Nebo z projektu něco ubrat? Učesat ho a věnovat se pouze nejcennější deziantuře?“ nadhodil východisko Vartecký.

PODMÍNKY DOTACE ÚSPORNÉ ŠKRTY NEDOVOLUJÍ

„V podmínkách dotace, kterou dostal Krnov na Karnolu, je manévrovací prostor minimální. Troufám si říct žádný. Zastupitelstvo se musí rozhodnout, zda půjde do projektu v původním rozsahu s dotací, anebo se bavit, co se s tím areálem dá udělat bez velkého dotačního titulu,“ shrnul Hradil těžké dilema, před kterým zastupitelé dnes stojí.

„Přihlásili se čtyři uchazeči. Nejnižší s nabídkou 125,3 milionu korun, což zhruba odpovídá hodnotě veřejné zakázky, která byla vyčíslena na 127 milionů korun,“ řekla mluvčí města Dita Círová k zadávacímu řízení na přestavbu Karnoly na muzeum. V něm nejvyšší nabídka převyšuje nejnižší o 23 procent.

„Všechny nabídky budou zkontrolovány, zda obsahují všechny náležitosti. Vyhodnocení pak předloží úředníci 5. února zastupitelům, kteří rozhodnou o realizaci přeměny bývalé textilní továrny na muzeum,“ uzavřela Círová.