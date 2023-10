/VIDEO, FOTO/ Čeští řidiči, kteří se v pátek 13. října vypravili do polského pohraničí pro naftu a benzin, měli smůlu. Například na polských čerpacích stanicích v pohraničí bruntálského okresu, zejména v okolí Krnovska, bylo opět vyprodáno. Lidé si mohli dopřát leda tak kávu, LPG nebo prémiová paliva.

V polských Hlubčicích a Prudniku došlo palivo 13. říjny 2023 | Video: František Kuba

„Máme to z Města Albrechtic stejně daleko na benzinku v Prudniku i v Hlubčicích, kolem 25 kilometrů. Dnes jsem se chystala za nákupy do Hlubčic, že tam při té příležitosti natankuji. Naštěstí mi zavolal kamarád, že zrovna před chvílí v Hlubčicích viděl pumpu Orlen bez cenovek, protože tam pohonné hmoty už zase došly. Tak jsme zajeli do Prudniku na pumpu Circle K. Tady se tankuje benzin i nafta bez omezení, a ceny mají stejně nízko jako dřív,“ uvedla řidička, která si přijela do Polska natankovat z Albrechticka.

Polská média už několik dní varují, že extrémně levný benzin a nafta je anomálie, která neodpovídá ekonomické realitě. Spekulují, že polostátní firmy v Polsku ceny pohonných hmot uměle drží nízko, aby potěšily voliče. Protože 15. října budou parlamentní volby, motoristé se obávají, že ráj levných paliv brzy skončí, a snaží se předzásobit.

Polsko je ekonomicky úspěšné. Volby jsou ale i o svobodě a právu, říká Sechter

Na rozdíl od čerpací stanice Orlen v Prudniku a v Hlubčicích hlásily okolní benzinové stanice, například (Shell, Lotos) pouze vyprodanou naftu, a to zhruba od půlnoci ze čtvrtka na pátek. Po telefonickém dotazu doplnění zásob očekávají po 21. hodině. Prudnická pumpa Circle K fungovala běžným způsobem bez omezení. Nafty i benzinu byl dostatek. Jak Deník také zjišťoval, rovněž na polské straně v okolí Karvinska žádné problémy benzinky s nedostatkem paliva neměly.

Mimořádné rozdíly

Jak upozorňuje ve svém komentáři hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda, pohonné hmoty v Polsku jsou stále dramaticky levnější než ty v Česku.

Cena benzinu v Krnově jako v Polsku? Orlen zlevnil na 32,90, tvořily se fronty

„Rozdíl činí v případě benzinu průměrně 7,70 Kč/l, v případě nafty dokonce 7,80 Kč/l. Vyplývá to z dat, která včera zveřejnila Evropská komise. Jedná se o průměry, respektive rozdíly průměrů, vždy za celou zemi. Například v pohraničí se ceny od těch průměrných mohou i poměrně výrazně lišit,“ popisuje Lukáš Kovanda s tím, že takto široce rozevřené cenové nůžky mezi cenami pohonných hmot v Česku a v Polsku jsou zcela mimořádné a nejsou udržitelné déle než jen velmi krátkodobě.

Skokové zdražení

Češi z polského pohraničí by tak podle něj měli zvážit předzásobení se pohonnými hmotami u čerpacích stanic v Polsku, neboť po tamních víkendových volbách hrozí jejich skokové zdražení.

„V Polsku nyní pomáhá držet ceny pohonných hmot nízko už i armáda. Tamní petrochemický podnik Orlen totiž v zemi rozmisťuje armádní cisterny, které mají umožnit zákazníkům mimořádné čerpání paliv v době, kdy běžné pumpy již čelí jejich kritickému nedostatku. Ten je výsledkem vládního politického tlaku na jí kontrolovaný Orlen, aby držel ceny neekonomicky nízko,“ dodává Kovanda.

Polsko má nyní nejnižší ceny pohonných hmot v pevninské Evropě.

Benzin v Polsku levněji o 9 Kč. Netankuji už u nás, zní z Krnovska. Přehled cen

„Do země ve zvýšené míře jezdí na nákupy paliv cizinci, včetně Čechů, zatímco Poláci se předzásobují v obavě z nedostatku a ve snaze využít nevídané láce, dokud panuje. Vydrží totiž zřejmě právě jen do voleb o tomto víkendu. Zároveň zahraniční dodavatelé omezili svůj vývoz paliv do Polska, neboť by museli jít s maržemi dolů, aby na zmanipulovaném trhu vůbec prodali. To vše vede právě ke kritickému nedostatku paliv v zemi a možné panice mezi řadovými Poláky,“ říká závěrem Kovanda s tím, že otázkou zůstává, zda se volební úspěch vládních politiků dostaví. Polský zlotý proti euru totiž v poslední době znatelně posiluje.