Následovat postupně budou další stavby, včetně budov postavených před sto padesáti lety, které byly zahrnuty do investičního plánu. Postupně by měla projít přestavbou a modernizací zdevastovaná nádraží ve Velké Bystřici, Hlubočkách či Domašově.

„Připravujeme odbourání přízemní části s kotelnou a uhelnou,“ sdělil mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda.

Podstatné dispoziční změny

Následná rekonstrukce budovy podle projektu přinese podstatné dispoziční změny. Přemístí se prodej jízdních dokladů, čekárna i veřejné toalety.

„Za účelem energetických úspor objekt zateplíme, vytápění bude nově zajišťovat tepelné čerpadlo a také budeme na střechu instalovat fotovoltaiku,“ popisoval mluvčí s tím, že rekonstrukcí projde i stávající čistírna odpadních vod a zpevněné plochy.

Pro cestující nainstaluje Správa železnic nový informační a orientační systém. Předpokládané celkové náklady na rekonstrukci v Mariánském Údolí se pohybují ve výši 22,5 milionu korun.

Velká Bystřice: proměna budovy i okolí

Ostudné nádraží ve Velké Bystřici plánuje Správa železnic rekonstruovat zhruba od poloviny příštího roku. Předběžný odhad celkových investičních nákladů je v tomto případě 21 milionů korun.

„Bude se jednat o odstranění přízemních přístavků a následnou celkovou rekonstrukci výpravní budovy. Vybudujeme nové prostory pro cestující i nové prostory pro prodej jízdních dokladů. Cestujícím rekonstrukce dále přinese nový orientační a informační systém či úpravu okolí budovy – nová parkovací místa a instalaci cyklostojanů,“ vyjmenovával Gavenda.

Proběhne rovněž zateplení budovy a výměna oken a dveří. Správa železnic nově plánuje vytápění tepelným čerpadlem a na střechu chce nainstalovat fotovoltaické panely.

Vedení města roky avizovanou opravu chátrající vstupní brány vítá.

„Variant bylo už několik. Že něco skutečně začne a jak to bude vypadat, tomu uvěřím, až se do toho pustí. Každopádně to bude lepší, než ta hrůza, která tam stojí teď,“ reagoval starosta Velké Bystřice Marek Pazdera.

Zachování historie v Hlubočkách

Pro celkovou rekonstrukci historické výpravní budovy v Hlubočkách v současné době podle Správy železnic probíhá zpracování projektové dokumentace.

„Budova se zateplí, ale počítáme se zachováním jejího historizujícího vzhledu,“ uvedl k diskutované podobě Gavenda.

V rámci rekonstrukce interiéru podle mluvčího dojde k určitým dispozičním změnám, a to například zpřístupněním nádražní budovy od ulice.

„Stejně jako u předešlých nádraží zajistíme vytápění pomocí tepelného čerpadla. Obnovy se v Hlubočkách dočká i zastřešení nástupiště, které vybavíme novým informačním a orientačním systémem,“ přiblížil zásadní změnu.

Předpokládané celkové investiční náklady jsou aktuálně 21,5 milionů korun. Realizace stavebních prací by v tomto případě mohla být zahájena již na jaře 2025.

„Uvidíme, kdy se začne. Byli bychom však rádi, kdyby se podařilo zachovat historizující vzhled budovy. Přece jen jsou to jedny z mála historických staveb v této lokalitě, má to návaznost na vznik železnice,“ zdůraznila starostka Hluboček Eva Hasníková.

„Prostory v patře, které bylo v případě Moravského Berouna odbouráno, mají využitelnost. Donedávna se tam ještě bydlelo. Menší byty by jistě našly zájemce,“ podotkla.

Domašov jako kulturní památka?

V plánu investiční výstavby je zařazena i náročná rekonstrukce nádražní budovy v Domašově nad Bystřicí.

„S ohledem na zachovaní jejího historického rázu se přehodnotila míra zásahů do objektu a v současné době se hledá vhodný způsob využití opravených prostor, které nevyužije Správa železnic,“ sdělil mluvčí.

Nabízí se například možnost zřízení turistické ubytovny s ohledem na potenciál lokality. V případě Domašova se podle Gavendy aktuálně se řeší i možné prohlášení objektu za kulturní památku.

„U všech těchto rekonstrukcí pak platí, že jejich realizace je podmíněna přidělením finančních prostředků,“ uzavřel mluvčí.