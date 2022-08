Byla to cesta běžnou autobusovou linkou, co ze Slezských Rudoltic vyjíždí v 19.04 a do Krnova dorazí večer před osmou. „Na autobusové zastávce Dívčí Hrad Bažantnice nastupovaly dvě mladé holky. Zdálo se mi, jako kdyby kolem toho nastupování v přední části autobusu nastal nějaký rozruch. Tak jsem se instinktivně podíval ven a nevěřil vlastním očím. Na zastávce stálo divoké prase. Bylo klidné a zjevně se nechystalo k útěku. Tím, že prase nebylo plaché, na mě ta situace působila jako kdyby tam divočák záměrně čekal na autobus. Neviděl jsem, jestli se ty dvě nastupující slečny na zastávce potkaly s divočákem, nebo zda to prase dorazilo k Bažantnici až když už stály v autobuse u řidiče. Rozhodně to na mě nepůsobilo jako nebezpečná situace, spíš byla zajímavá. Napadlo mě, jestli to divoké prase náhodou není ochočené a jestli neuteklo z ohrady, když se vůbec nebojí lidí ani autobusu,“ popsal svůj zážitek na cestě z dožínek Pavel Kuča.

Migrující stáda divočáků už můžeme pozorovat i ve dne

Také ze samotných dožínek si odvážel spoustu zajímavých zážitků. Překvapilo ho, kolik Poláků přijíždí do Slezských Rudoltic na Dožínky, když v Polsku má tento náboženský a zemědělský rituál vybudovanou daleko silnější tradici. „Poláci mi vysvětlili, proč jsou pro ně české dožínky tak cool. Líbí se jim, že na rudoltických Dožínkách se to nepřehání s náboženstvím ani s politikou, ale je to úplně normální lidová zábava,“ popsal Pavel Kuča další zkušenost z Dožínek na Osoblažsku.

Traktory a zájem lidí: dožínkami ve Slezských Rudolticích poděkovali za úrodu

Na polských dožínkách si běžně burmistrz (vyšší starosta) se sołtysem (nižší starosta) na pódiu půl hodiny navzájem děkují za dekády skvělé spolupráce, a pak další půlhodinu oficiálně vítají vzácné hosty a delegace v čele s marszałkem Sejmu nebo Senátu. Nakonec ještě organizátoři vyjmenují a představí všechny počtené celebranty dožínkové mše až do posledního pomocného faráře. Potom všichni hosté nudí publikum zdravicemi zdvořilostních frází. Ve srovnání s tímto oficiálním pojetím dožínek v Polsku jsou dožínky ve Slezských Rudolticích daleko spontánnější akce.