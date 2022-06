„Program je sestaven tak, aby nabídl zábavu pro všechny věkové kategorie, od dětí až po seniory. Na pódiu se během dvou dnů vystřídají umělci a účinkující nejrůznějších žánrů,“ uvedla manažerka akce Pavla Müllerová, ředitelka Kulturního, informačního a vzdělávacího centra Vrbno.

Ve stáncích najdou návštěvníci občerstvení a další drobný dárkový prodej. Na travnatou plochu u okružní křižovatky zamíří určitě rodiče s dětmi na nafukovací atrakce. O kousek dál u vrbenského koupaliště je místo pro stanoviště kolotočů. Se svou činností se představí Spolek Přátelé Vrbenska, který na slavnostech připravuje soutěže pro děti, malování na obličej a další aktivity.

Jak se žije ve Vrbně pod Pradědem? Pojďte s námi na návštěvu

Předvedou se i další spolky a organizace, svou prezentaci zde bude mít samozřejmě i samotné město Vrbno. Během akce bude otevřeno Turistické informační centrum, které je umístěno na kolonádě, kde slavnosti probíhají.

Partneři z Polska a Slovenska

„Na slavnosti tradičně zveme představitele okolních obcí a měst. Součástí akce bude i setkání zástupců partnerských obcí Města Vrbna. Jedná se o polské město Glogówek a slovenské Turany. Partnerská smlouva se slovenským městem byla uzavřena už předloni a prozatím neměli zástupci Turan příležitost přijet k nám. Vrbno a jeho blízké okolí jim představíme na prohlídce,“ řekla manažerka akce Pavla Müllerová. Na vrbenských slavnostech se potkají představitelé Vrbna, Glogówku a Turan a budou jednat o vzájemné spolupráci všech tří měst.

Abraxas, Jelen, Martin Maxa

Kulturní program začne v pátek ve 14 hodin představením věnovaným dětem, vystoupí skupina Klaun Family. Zkušení klaunští profesionálové dokáží rozparádit nejen děti, ale i dospělé. V 15 hodin se odehraje oficiální zahájení slavností a v 15.30 vystoupí zpěvák Martin Maxa. O dvě hodiny později v 17.30 jej na pódiu vystřídá česká rocková kapela Abraxas.

Rýmařov zažije atrakci, několikadenní technoparty, místní se toho děsí

Během pátečního večera se dvakrát představí taneční skupina Dambra Bruntál, a že je skutečně nač se dívat a co obdivovat, o tom se diváci přesvědčí v 18.45 a ve 21.45 hodin. Hudební skupina Jelen patří v současnosti mezi nejpopulárnější české kapely a je hlavní hvězdou pátečního večera na vrbenských slavnostech, pódium jí bude patřit od 20 hodin. Jelen letos slaví deset let od svého založení, na svém kontě má cenu Anděl v kategorii Objev roku za rok 2014 a cenu Anděl v kategorii Skupina roku za rok 2016. Páteční program uzavře od 22 hodin diskotéka.

Lidovky, Nebe, Hrůza a letní kino

Sobotní série kulturních vystoupení startuje v 11 hodin hudebním blokem, věnovaným seniorům. Zahraje a zazpívá skupina, která si říká Veselá trojka. Posluchače potěší lidovými písničkami za doprovodu akordeonu, heligonky a kláves.Představení plné písniček čeká ve 14 hodin na děti, se svou veselou show vystoupí textařka a písničkářka Míša Růžičková.

Kostel uprostřed hřbitova v Dubnici se otevírá jen občas, teď tu bude koncert

V 15.10 se na pódiu předvedou děti z taneční školy RYA Vrbno pod Pradědem. Skupina Elán revival od 15.30 hodin zahraje největší hity i méně známé písně od svého slovenského vzoru, kapely Elán.

V 17 hodin bude scéna patřit pozdravům hostů z partnerských měst. O půl hodiny později se místo opět rozezní hudbou, tentokrát to bude kapela Nebe. A pódium neutichne ani později, ve 20 hodin se na něm objeví populární zpěvák Michal Hrůza se svými hity. Vyvrcholením sobotního večera a poslední tečkou za akcí Vrbno se baví bude promítání letního kina.

Kostelní věž a exkurze na hřbitov

Nejen zábava, ale i možnost blíže poznat některé pamětihodnosti Vrbna je připraveno pro návštěvníky akce. V doplňkovém programu městských oslav jsou komentované prohlídky kostela sv. Archanděla Michaela s atraktivní vyhlídkou z kostelní věže.

K zajímavostem vrbenského kostela patří, že má oltář otočený na západ a věž má na východní straně, tedy zcela obráceně, než běžně bývá. Za návštěvu stojí i nedaleký městský hřbitov, kde je mezi památky zařazena zeď s kaplemi, brána, náhrobek Anny Heleny Roesnerové a výklenkové kaple. Jsou zde také náhrobky významných průmyslníků Vrbenska Grohmannů.

Osoblažskem už houká lokomotiva Malý Štokr, parní jízdy startují v sobotu

„Jedinečnost akce spatřujeme i v tom, že se zde vrací rodáci, aby se setkali se svými známými, kamarády, rodinou. Mnohdy to jsou lidé, kteří přijedou do svého rodného města jednou za rok, a to právě na tyto slavnosti,“ podotkla Pavla Müllerová a dodala, že v rámci akce si pořadatelský tým provede i svůj dotazníkový průzkum, kdy budou mezi návštěvníky chodit jejich dva pracovníci s tablety a dotazovat se na to, co se jim líbí.Městské slavnosti Vrbno se baví se konají za finanční podpory Moravskoslezského kraje.