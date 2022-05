Nikdo si ničeho podezřelého nevšiml. Jisté je, že letos průtoky v Lužné neovlivnila žádná významná povodeň, která by mohla způsobit protržení hrází. Že by bobři pochybili při zakládání hrází? Odflákli vodotěsnost nebo průzkum podloží? Nebo velká bobří nádrž někomu vadila? Žádné stopy po technice u protržené hráze nejsou. Na prokopnutí hráze z klacků a hlíny by nejspíš stačil jeden chlap s holínkami a krumpáčem. Při oslabení hráze si tlak vody už sám najde cestu.

Při velké povodni v říjnu 2020 voda protrhla nejen horní nádrž, ale smetla celou kaskádu. Navíc si na několika místech Lužná vymlela nové koryto. Je plná meandrů, takže občasná změna koryta je přirozený proces. Bobři se pustili do oprav, takže na podzim 2021 se jejich kaskáda a rozsah zaplaveného území blížil stavu před povodní.

Není důvod proti bobrům zasahovat v neobydleném a neobyvatelném území, kde je řeka v hlubokém zářezu obklopená bažinami, křovinami, kopřivami a změtí vyvrácených stromů. Vyvrácené stromy většinou shnijí na místě, protože ani těžaři s technikou se sem nedostanou.

Starosta Slezských Rudoltic neví o nikom, kdo by kritizoval, jak bobři v Lužné hospodaří. "Nenapadá mě žádný důvod, proč by někdo chtěl tu nádrž bobrům vypustit. Lidi mají bobry rádi. Nezaznamenal jsem jedinou stížnost, že by to někomu vadilo. Jako obecní úřad nás nikdo nekontaktoval, že tam vidí nějaký problém nebo bezpečnostní rizika. Slyším to teď poprvé. Nedokážu posoudit, jestli se taková nehoda mohla stát bobrům samovolně," zamýšlí se starosta Slezských Rudoltic Mojmír Pargač.

Například v Plzeňském kraji policie v minulosti vyšetřovala několik pokusů o ilegální ničení bobřích hrází. „Rizika spojená s případným protržením bobřích hrází jsou většinou zveličována. Jedna bobří hráz zřídka převyšuje 1,5 metru a díky své konstrukci s vysokým zastoupením větví, klacků a dalších rostlinných částí v podstatě vylučuje vytvoření rázové povodňové vlny,“ uvádí autoři Průvodce soužitím s bobry, který vydala Česká zemědělská univerzita ČZU v Praze. Představuje principy, jak minimalizovat konflikty v soužití člověka a bobra.