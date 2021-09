„Můžete si vyzkoušet malou parní lokomotivu, protože ta velká si vzala dovolenou,“ vítali cestující v Třemešné na nádraží flašinetáři, harmonikáři a komedianti. Skutečná parní lokomotiva má problém s náhradními díly, takže místo ní vozila cestující mikrolokomotivka Maruška.

Je tak mrňavá, že mašinfíra musí sedět venku. Okýnkem protáhne jen lopatičku, aby drobnými kousky uhlí topil pod parním kotlíčkem. Až na tu velikost je Maruška parní lokomotiva jako každá jiná. Utáhne i šest cestujících po Sičově drobné železnici, která je široká 18 centimetrů.

Ta naše kolej je samej olej

Přestože se harmonikáři a flašinetáři hlásí k Ostravě, mají v repertoáru spoustu staropražských šlágrů. Dali k lepšímu třeba: „Ku Praze uhání vlak, v něm krásná dívenka tak, jede do města, aby užila, co na venkově chudák ztratila.“

Z pravého tranzistorového rádia se nesl železničářský hit z filmu Vlasty Buriana: „Ta naše kolej je samej olej, když přijdu z nádraží, nohy mě bolej. Dřív tady taky jezdily vlaky přes Mladou Boleslav do Starý Paky. Když jsem k vám chodíval přes koleje, bejvalas má milá od oleje.“

Šlojdra? Přece starý dobrý prak

Komedianti na přání rodičů poskytli dětem dragounský nebo hasičský výcvik. „Pro ty z vás, kteří to znáte z mládí, je tu připravena stará dobrá šlojdra. Můžete střílet do plechovek s portrétem Franze Josefa. Pro ty, co už neznáte, co je to šlojdra, tak jde o starý dobrý prak,“ představil moderátor zbraň, která kdysi bývala nezbytnou součástí klukovských her a uličnictví. Dnes chodí s prakem snad už jen Bart Simpson.

O občerstvení cestujících se postaral Pivní vagon, který stojí odstavený jako Bistro na kolejích. Protože ho provozuje Bylinkový ranč Majoránek, voněly bylinky z toustíků i z tortill.

Evropská rarita v Třemešné

V Evropě existují pouze tři nádraží, na kterých se setkávají tři různé rozchody kolejí. Díky Sičově drobné železnici se k těmto evropským raritám přidala čtvrtá: nádraží Třemešná ve Slezsku.

Do Třemešné vede od Krnova i od Jeseníku trať s běžným rozchoden 1435 milimetrů. Úzkokolejka má kolejnice od sebe vzdálené pouze 760 mm. Sičova drobná železnice je trať, po které jezdí modely parních vlaků o rozchodu 184 mm.

Cestující i mašinfíra si užijí nezapomenutelnou jízdu jen v sedu se zkříženýma nohama, ale svým technickým principem právem patří mezi železnice.

Potkaly se zde nejen koleje tří rozchodů, ale také vlakové soupravy tří železničních společností. Osobní vlaky Českých Drah, výletní vlaky Slezských zemských drah s lokomotivou Faur a mikrovláčky Sičovy drobné železnice.