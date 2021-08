„Původně zde stály staré unimobuňky, ale loni se nám podařilo s pomocí sponzorům zainvestovat a vybudovali jsme si tuto důstojnou základnu,“ ukazuje s hrdostí novou základnu Miloslav Střelec, předseda Vodní záchranné služby Českého červeného kříže Bruntál - Slezská Harta.

Přestože vodní záchranáři jsou dobrovolníci, kteří za svou práci nepobírají plat, stali se důležitou součástí integrovaného záchranného systému. Po vodní hladině se dostanou do míst, kam nevedou silnice ani polní cesty a hlavně v kratších dojezdových časech, což je pro záchranu tonoucího několikanásobné zvýšení pravděpodobnosti přežití.

Školení a kvalifikační zkoušky pravidelně prověřují, jak jsou připraveni zasahovat u tonoucího, zraněného nebo kolabujícího člověka, poskytovat první pomoc, provádět resuscitaci, komunikovat v krizových situacích, plavat a řídit motorový člun.

Záchranný paddleboard

„Tady máme prostor na skladování zdravotního a záchranářského materiálu, tady si můžeme po každé akci sušit obleky. V této části máme záchranný paddleboard, co jsme pořídili ze sponzorských darů letos na jaře. Neslouží nám k pádlování ve stoje ani k zábavě, ale používá se třeba na tažení za člunem. Jsou tam oka a madla, aby osoba, co se topí nebo potřebuje pomoc, se mohla transportovat i bez vytahování do člunu. Je to vlastně přepravní přívěs za člun, který vychází z paddleboardu,“ představil Miloslav Střelec základnu a její vybavení, před kterou parkuje sanitka vodní záchranné služby.

Bruntálská organizace vodních záchranářů má na tři desítky členů. Víkendové a sváteční služby na Hartě zajišťuje minimálně tříčlenná hlídka. „Všichni máme své zaměstnání a chodíme do práce. Tohle děláme v osobním volnu a zadarmo. Ani prezidium Vodní záchranné služby ČČK nám už tři roky nepřispělo ani korunu, pouze vyžaduje členské příspěvky. Dá se říct, že to celé funguje na bázi fandovství. Tuto základnu jsme vybudovali vlastními silami s pomocí sponzorů,“ vysvětluje Miloslav Střelec co to obnáší být vodním záchranářem.

Z Bruntálu na Hartu

Funguje to tak, že minimálně tříčlenná posádka se ráno sejde v Bruntálu v loděnici. Před službou zkontroluje veškeré vybavení, všechny vesty i přilby, záchranářský kufr i povinnou výbavu na člunu. Samozřejmě ověří, zda je v nádržích správně natankováno. Pak vozík s člunem zapojí za sanitku a vyrazí z Bruntálu na Hartu.

Tam spustí člun na vodu, a znovu překontroluje záchranářské vybavení na základně i v sanitce, například defibrilátor. Pak se nahlásí dispečinku integrovaného záchranného systému (IZS). Policisté, hasiči i zdravotníci vědí, že se na kolegy z vodní záchranné služby mohou spolehnout.

Služba vodních záchranářů spočívá především v připravenosti co nejdříve vyrazit k zásahu podle pokynu dispečera IZS, tuto pohotovost tráví většinou na základně. Občas na táborech předvádí ukázky první pomoci a ukázky ze své práce. Během dne se několikrát vydávají i na preventivní plavby po přehradě, objíždí půjčovny loděk, přístaviště a pláže. Tyto plavby zároveň využívají k cvičení a zdokonalování svých záchranářských a lodivodských schopností.

"Někomu na břehu to může připadat, že se záchranáři jen tak projíždějí, vozí se a divočí s člunem, ale je zapotřebí neustále cvičit. Je nutno ovládat člun v každé situaci, umět bezpečně přistát i zvládat prudké obraty při rychlé plavbě. Případným zájemcům o profesionální záchranářství je naše organizace otevřena," doplňuje předseda Miloslav Střelec.