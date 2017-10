Na krnovském kluzišti chtějí další tribunu

Zimní stadion v Krnově začínal jako nekrytá ledová plocha se zázemím z unimo buněk. Po zastřešení v roce 2003 následovaly investice do modernizace. Další etapy se připravují.

Ilustrační foto.Foto: archiv

Na krnovském zimním stadionu Krystal právě skončily stavební práce, které zvýší bezpečnost návštěvníků i sportovců. Skončila instalace zařízení pro odvod kouře a tepla, montáž ovládacích pohonů na vstupní, provozní i únikové dveře a vybudování oddělené místnosti pro umístění elektrických rozvaděčů. Městskou zakázku za 3,5 milionu korun realizovala firma Agist. „Po vyřešení odvodu kouře a nouzových východů musíme ještě splnit požadavek hasičů na instalaci vypínačů pro zajištění odstávky napájení elektroinstalace v době jejich zásahu. Tím splníme bezpečnostní normy pro to, aby se na jižní tribunu mohly vrátit odmontované sedačky,“ uvedl místostarosta Krnova Michal Brunclík.

Splněním požadavků na požární bezpečnost kluziště bude zároveň dokončena druhá ze čtyř etap modernizace. Už se připravuje třetí etapa modernizace zimního stadionu. „Další krokem je aktualizace projektové dokumentace třetí etapy, která zahrnuje vybudování severní tribuny se šatnami i zázemím. Aktualizaci bychom chtěli mít hotovou do jara příštího roku. Pokud zastupitelé zařadí zimní stadion mezi investiční priority, bylo by možné se do třetí etapy realizačně vrhnout ještě v roce 2018,“ dodal Brunclík s tím, že vybudování severní tribuny zvýší kapacitu diváckého sektoru. „Mohli bychom konečně odstranit nevzhledné unimo buňky u hlavní budovy, které slouží jako prozatímní šatny,“ vysvětlil Michal Brunclík.

Modernizaci má podle plánů završit zřízení hlavního vstupu z Petrovické ulice. Do jara 2018 by měla vzniknout také studie venkovního prostoru. Ta bude kromě parkování nebo návaznosti na pěší trasy zahrnovat také fitness zónu, která zvítězila v pilotním ročníku participativního rozpočtu.

V roce 2012 prošlo rekonstrukcí čpavkové hospodářství pro výrobu umělého ledu. Letos město zakoupilo pro halu mobilní umělý povrch, který umožnil využití zimního stadionu také mimo hokejovou sezonu. Tím byl učiněn první krok k přeměně kluziště na multifunkční halu. Ta by podle původního projektu měla pojmout až dva tisíce diváků.