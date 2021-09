Hradecký most měl na konci války postihnout stejný osud jako jeho dvojče v Širokém Brodu. Odstřelit jej chtěli vojáci ustupujícího Werhmartu. Odstřelu zabránili muži z místní domobrany.

Událost zaznamenal i pisatel školní kroniky v dva a půl kilometru vzdálené Nové Vsi: „O půl desáté se ozvala strašlivá detonace. Škola se otřásla a zdálo se, že se zřítí. Ve vsi začali pobíhat lidé. Širokobrodský most byl vyhozen do vzduchu, odstřel provedl československá armáda. Daleko se otřásla domovská zem.“

„Rána byla slyšet přes sto kilometrů daleko. Následek by hrozný. V blízkosti ležící domy byly téměř zcela zničeny. Dům truhláře Grünera byl úplně roztrhán. Do jednoho kilometru v okolí měly všechny domy škody,“ stojí v kronice sousední vesnice Hradec.

Most byl odpálen následujícího dne v dopoledních hodinách. Podle dobových pramenů se tak stalo narychlo na udání jedné komunistické ženy.

Most v Širokém Brodě podminovali českoslovenští vojáci ve čtvrtek 22. září 1938 odpoledne. Většina obyvatel v okolí opustila své domy.

Obdobný stával o kilometr výše proti proudu řeky Bělé, ale 23. září 1938 jej odpálili příslušníci ustupující československé armády. Bylo to v době, kdy na Jesenicku vrcholilo sudetoněmecké povstání.

Do časů druhé světové války se přenesli návštěvníci akce Široký Brod/Breitenfurt 1938, která se konala v sobotu 4. září v Hradci-Nové Vsi. Diváci byli svědky bojů v roce 1938 či osvobození o sedm let později.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.