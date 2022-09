Na gastrofestival Ochutnej Osoblažsko stylově parním vlakem, na kafe do Krnova

V Osoblaze se chystá v sobotu 3. září jedenáctý ročník tradičního gastrofestivalu Ochutnej Osoblažsko. Je to ideální příležitost spojit gurmánské a železniční zážitky a udělat si výlet do Osoblahy po úzkokolejce. Coffee festival Krnov propojil kávovou kulturu s tím nejlepším, co vzniklo v oblasti pouličního street food stravování. Další ročník odstartuje na krnovském náměstí v pátek 2. září v 17 hodin, a pak i celá sobota bude vonět tou nejlepší výběrovou kávou.

Září 2021: Gastrofestival Ochutnej Osoblažsko přilákal do Osoblahy gurmány i šestnáct soutěžních týmů. | Foto: Deník/František Kuba