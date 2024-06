„Řidička osobního vozidla projížděla Vrbnem pod Pradědem na Bruntálsku. Z doposud zjištěných informací vyplývá, že na automobil náhle, aniž by žena mohla zareagovat, spadl strom. Ve vozidle byli další dva spolucestující, kdy jeden z nich, starší muž, byl zraněn vážněji a předán do péče zdravotníkům," uvedla policejní mluvčí Soňa Štětínská, podle níž dechová zkouška řidičky byla negativní a policisté následně korigovali v místě nehody dopravu. Silnice byla zprůjezdněna po poledni.

Policisté dopravního inspektorátu Bruntál se touto dopravní nehodou a jejími okolnostmi i nadále zabývají. Na místě zasahovali i hasiči se záchranáři. „Pád stromu na projíždějící vozidlo si vyžádal tři zraněné. Jednu osobu museli hasiči ve spolupráci se záchrannou službou na místě oživovat," uvedl mluvčí krajských hasičů Lukáš Popp.

K resuscitaci pasažéra došlo hned po vyprostění z vozidla. „Následně zraněnou osobu pomohli hasiči přesunout do vrtulníku letecké záchranné služby, který ji přepravil do nemocnice. Další dvě osoby byly do nemocnic odvezeny sanitními vozy, kam za nimi byl vyslán intervent postraumatické péče z řad hasičů," dodal Popp. Hasiči následně strom rozřezali a odklidili mimo silnici, aby mohla být doprava obnovena.

Na místo byl přesměrován nedaleko letící vrtulník letecké záchranné služby a vyslána posádka rychlé záchranné pomoci z místní základny. První záchranáři byli u postižených během tří minut od převzetí výzvy.

„Osmasedmdesátiletý muž se nalézal ve stavu přímo ohrožujícím jeho život a pro následné selhání oběhu musela být zahájena resuscitace, u které záchranářům asistovali také hasiči. Zasahující lékař zjistil poranění hrudníku a břicha, s pravděpodobným vnitřním krvácením. Pacient byl zaintubován, připojen k umělé plicní ventilaci a za nepřímé srdeční masáže a podávání léků se podařilo obnovit jeho srdeční činnost. Záchranáři také podali transfúzi plné krve. Poté muže vrtulníkem přepravili v kritickém stavu do ostravské Fakultní nemocnice," popsal zásah mluvčí záchranářů Lukáš Humpl s tím, že další osmačtyřicetiletá žena utrpěla poranění hrudníku, stejně jako jednapadesátiletý muž. Oba byli po poskytnutí přednemocniční neodkladné péče předáni do dalšího ošetřování v krnovské nemocnici.