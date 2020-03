Zkoušky začaly slavnostním nástupem na nádvoří zámku, který doplnilo myslivecké troubení. K prověření svých znalostí nastoupilo šestnáct adeptů.

„Na poměry bruntálského okresu je to číslo velmi slušné, a pokud všichni uspějí, rozšíří řady naší Českomoravské myslivecké jednoty. Ta to určitě potřebuje, hlavně mladé lidi a převážná část našich adeptů jsou mladí lidé, z čehož máme velikou radost. Je to příslib pro myslivost do budoucnosti,“ řekl předseda Okresního mysliveckého spolku Bruntál Jaroslav Mader.

Myslivečtí adepti absolvovali během předešlého roku sérii přednášek- Absolvovali výcvikové střelby z kulové a brokové zbraně, prošli praxí v mysliveckých spolcích a na akcích Okresního mysliveckého spolku Bruntál.

„Dnes je čekají zkoušky ze sedmi předmětů před zkušebními komisaři,“ informoval jednatel Okresního mysliveckého spolku Bruntál Pavel Kameník. Zkoušelo se z mysliveckých tradic, předpisů, zoologie, kynologie, péče o zvěř, střelectví a lovectví.

„Byli jste výjimečná skupina, obvykle se v kurzu jednomu či dvěma adeptům nepovede složit zkoušky, ale vám se to povedlo všem. Přeji vám mnoho pěkných mysliveckých zážitků,“ pogratuloval mladým myslivcům Jaroslav Mader. Ten také při závěrečném nástupu v audienčním sále zámku pasoval dva nejlepší účastníky kurzu.

Na samotný závěr adepti viděli ještě ukázku mysliveckého soudu, ten veselou formou trestá drobné prohřešky proti mysliveckých zvykům a pravidlům. Jeho účelem je pobavit a také poučit, koná se obvykle po honech při posezení na poslední leči.