Imaginární varhany

Neobvyklou produkci si „užili“ policisté jednoho obvodního oddělení. Ve večerních hodinách byl na základě příkazu k zatčení do zdejší policejní cely umístěn muž, po kterém bylo vyhlášeno celostátního pátrání. V cele začal preludovat na imaginární varhany, průběžně své vystoupení obohacoval tanečními kreacemi a doplňoval sytým barytonem. V době přestávek hypnotizoval stěnu, stoje před ní několik centimetrů, rozmlouval k Bohu, argumentoval s ním a diskutoval a plynule několikrát přecházel do hádky s nepřítomnou soudkyní a družkou.

Po dvaadvacáté hodině jej policisté upozornili, že začala doba nočního klidu. Muž tomuto poučení neporozuměl a pokračoval ve svém vystoupení téměř do dvou hodin, kdy koncert sám ukončil a znaven usnul. Ráno před zahájením eskorty k okresnímu soudu požádal policisty, aby mu umožnili vzít si s sebou také varhany. Poté, co mu byla žádost odsouhlasena, opustil policejní celu s imaginárními varhanami a s nabitým elektrickým zdrojem vstříc setkání se soudkyní.

Před exekutorem hrál mrtvého

S netradičním zážitkem se setkal pracovník vykonávající exekuci. V jednom z rodinných domů na Ostravsku šel zabavit majetek z důvodu neplacení dluhů. Před vstupem do domu zaklepal na pootevřené dveře, ale nikdo nereagoval. Jelikož měl obavu o život i zdraví dlužníka, vešel dovnitř. Uprostřed pokoje spatřil nehybného klečícího muže schouleného do klubíčka. Myslel si, že je mrtvý a neprodleně zavolal na tísňovou linku. Ovšem před záchranáři a policisty „zemřelý“ muž nečekaně ožil. Své zoufalé jednání s omluvou vysvětlil slovy: „Hrál jsem mrtvého před exekutorem“.

Sněhová horká stopa vedla ke zloději

Starý dřevěný žebřík vedoucí k balkonu bytu, ze kterého bylo odcizeno jízdní kolo, byl první indicií, kterou na místě činu spatřili přivolaní policisté z obvodního oddělení Ostrava-Hrabůvka. Množství sněhu přispělo k tomu, že mohli sledovat „horkou“ stopu. Zhruba po jednom kilometru je dovedla k domu. Za vchodovými dveřmi se proměnila v „mokrou“ a skončila u jednoho z bytů.

Jeho obyvatel se po chvilkovém zapírání ke krádeži doznal a kolo vrátil. Kriminalisté zjistili, že muž má na svědomí další trestnou činnost a předmětem jeho zájmu byla nejen jiná jízdní kola, ale také alkohol, oblečení, platební karta. Svůj výslech v minulosti již trestaný muž ukončil slovy, že svého jednání velice lituje a slibuje, že už neodcizí ani rohlík.

Z věznice na policejní služebnu

Muž středního věku z Českého Těšína skončil výkon trestu odnětí svobody, který si odpykával za krádež. Již se s „přechodným“ bydlištěm loučil, avšak zaměstnanci věznice u něj před propuštěním v rámci prohlídky našli jemu zjevně nepatřící věci. Měl si přibalit různé oděvní svršky a doplňky v hodnotě přibližně 1000 korun (kalhoty, triko, čepici, ponožky a boty) a zařízení na bázi čerpadla v hodnotě 15 000 korun, které však patřily věznici. Místo na svobodu tak putoval rovnou na policejní služebnu.

Narazil do policejních vozů

Chvilkové nepřítomnosti osádky sanitního vozu, zaparkovaného v areálu nemocnice v Opavě zneužil silně podnapilý muž. Nasedl do vozu, nastartoval a rozjel se. Naštěstí nedojel daleko. Do cesty se mu postupně „postavily“ dva vozy, které naboural. Kdoví, jak se cítil, když zjistil, že se „trefil“ do policejních aut…

Pomstil se, ale spletl se

Pokusem o ujetí policejní hlídce na sebe upoutal pozornost muž s pestrou kriminální minulostí. Poté, co jej po jeho riskantní jízdě policisté donutili zastavit, zjistili, že kromě vícero zákazů řízení motorových vozidel, má na svědomí poněkud kuriózní poškození věci. V nedávné době měl betonovou kostkou rozbít sklo zaparkovaného auta. K poškození vozidla ho dle něj vedly osobní důvody. Jednání litoval, zejména proto, že poničené auto bylo někoho jiného, než se domníval…

Neposlušné krávy

Z obce v Podbeskydí dorazilo na linku 158 oznámení o rozeběhlém stádu krav a jeho neorganizovaném přesunu přes vesnici. Jelikož kravky ohrožovaly bezpečnost silničního provozu, byli na místo vysláni policisté místně příslušného obvodního oddělení. Majitele stáda se přes opakované telefonáty nedařilo kontaktovat. Policisté se snažili krávy, stojící po obou stranách silnice, sehnat dohromady. Vždy se ale našly „odmítačky“, které se sdružovat nechtěly.

Po takřka hodinovém souboji člověk versus zvíře policisté dokázali dostat zpět do ohrady téměř celé trucující stádo. Na jedné straně vozovky ovšem zůstalo telátko pozorujíc svou mámu, která mezitím na druhé straně líně přežvykovala čerstvý jetel. Vyčerpaní policisté požádali o posily. Na místo dorazil kolega z jiného obvodního oddělení s mnoholetými zkušenostmi s chovem skotu. Jemu se pak nakonec podařilo sehnat celé stádo dohromady.

Krokodýl

Ze zahrady chovatele v Ostravě měl koncem července utéct krokodýl. Jednalo se sice o zhruba metr dlouhé mládě, ale každopádně by bylo schopno ulovit menší psy nebo kočky. Protože zvíře bylo dva dny bez potravy a mohlo být nebezpečné, policisté nejen že po něm začali pátrat, ale také varovali místní obyvatele. Po třech dnech intenzivního pátrání a strachu sousedů byl plaz nalezen. Ve sklepě svého chovatele!

Žízeň je veliká…

Z oploceného pozemku ve Frenštátu pod Radhoštěm jedné červnové noci „zmizely“ přepravky s pivem v hodnotě bezmála 900 korun. Policisté zdejšího obvodního oddělení velice rychle zjistili možné pachatele. Měli jimi být dva místní mladí muži.

Také kvas se mimo jiných předmětů stal předmětem zájmu pachatele z Ostravy. Z garáže kromě pneumatik, paletových a transportních vozíků odcizil plastové sudy, ve kterých bylo naloženo zhruba 1 000 kg švestek a 500 kg hrušek. Celková škoda byla majitel vyčíslena na téměř na 80 000 tisíc korun. Podezřelý muž se kriminalistům přiznal, že kvas zpeněžil v pálenici a slíbil, že s poškozeným se domluví na úhradě škody.

Měl rád maso

Ostravští kriminalisté obvinili sedmatřicetiletého muže, který během měsíce z jedné velkoprodejny odcizil víc než 300 kilogramů masa, z přečinu krádeže. Jeho „nakupování“ mělo vždy stejný průběh. Do vozíku vložil drobný nákup a do svého batohu vždy nějaké maso, například vepřovou krkovici, hovězí, ale také jelení či krůtí. U pokladny zaplatil pouze zboží z vozíku. Poslední, třicátý šestý nákup se mu stal osudným. Nevyhnul se pozornosti pracovníků bezpečnostní agentury, kteří následně kontaktovali policii. Poškozená společnost policii doložila, že jí bylo odcizeno zboží v hodnotě více než 90 000 korun.

Pro rychlejší přesun…

Na jaře letošního roku obvinili opavští kriminalisté z pokračujících přečinů krádeže a porušování domovní svobody dvaadvacetiletého muže. Převážně si vybíral neuzamčené bicykly, ale jeho pozornosti neunikla ani kola na oploceném pozemku nebo ve sklepní kóji. Majitelé vyčíslili škodu v souhrnu na 60 000 korun. Obviněný trestnou činnost nepopíral. Vysvětlil své jednání v podstatě prostě – jelikož je stále na „pohybu“, potřeboval zpravidla kola k rychlejšímu přesunu. Některá měl za pár tisícikorun prodat a peníze užít pro svou potřebu, některá v „cíli“ jen odložil.