Moskvič je ruské označení obyvatele Moskvy, neboli Moskvana. Je to také pojmenování několika generací sovětských automobilů, které se pod značkou Moskvič vyráběly v Moskvě od roku 1947. Ruský autoprůmysl se stal legendou mezi fanoušky bizarních automobilů.

Sraz Moskvičů z celé republiky v roce 2021 na hradě Svojanově. | Foto: Miloš Dempír

Bylo to poněkud komické, když sovětští soudruzi zatoužili vyrovnat se kapitalistickým autům vyspělých západních značek. V podmínkách socialistického hospodářství s centrálním řízením se moskviče mohly poměřovat leda tak s trabanty, wartburgy a volhami.

Kdy: 9. až 11. června

Kde: Autokemping Dolina, Vrbno pod Pradědem, Jeseníky

Vstupné na sraz: zdarma

Přesto moskviče mají své kouzlo, kterému podlehli i mnozí Češi. Také u nás existuje Moskvič klub České republiky.

Díky tomu o nadcházejícím víkendu moskviče ze všech koutů republiky zamíří do Jeseníků. Mají sraz v kempu, který je na rozhraní Ludvíkova a Vrbna pod Pradědem. Odtud budou vyjíždět kolony moskvičů na své spanilé jízdy po okolí.

Program setkání Moskvičů



Pátek 9. června:

dopoledne - příjezd prvních účastníků, oběd v restauraci Koliba, ve 13 hodin odjezd na exkurzi do Poštovní štoly Zlaté Hory. Prohlídka začíná ve 14 hodin. Poté společný návrat do kempu.

Sobota 10. června:

od 9 hodin burza náhradních dílů. V 11.30 hodin hromadný odjezd na oběd do Města Albrechtice. Trasa jízdy: Vrbno pod Pradědem, Karlovice, Jelení, Česká Ves, Žáry, Město Albrechtice. Zde budou vozy parkovat na náměstí ČSA. Oběd v jídelně ZŠ Města Albrechtice. Od 13 hodin odjezd na zámek Linhartovy, 14:30 hodin odjezd od zámku zpět do kempu, v 15:30 hodin vyhlášení výsledků soutěže o nejhezčí Moskvič 408. Večer u táboráku.

Neděle 11. června:

loučení a odjezdy k domovům.