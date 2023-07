Herečka Monika Zoubková z Krnova oslavila 23. července své 47. narozeniny originálním způsobem. Nadělila si jako dárek vydání své druhé dětské knihy.

Herečka a spisovatelka Monika Zoubková z Krnova slaví narozeniny 23. července. Jako dárek si nadělila novou dětskou knihu Putování za milísky. | Foto: Deník/František Kuba

První vydaná v roce 2020 se jmenovala „Brok, Flek a strašidla“. Ta, co právě vychází, nese název „Putování za minísky“. Proč právě žánr dětské knihy? Monika Zoubková je totiž nejen herečka a spisovatelka, ale především maminka Emy a Stely, se kterými si začaly vymýšlet a malovat pohádkové příběhy.

Monika Zoubková je hrdá na rodinné spoluautorství dětských knížek. Vždyť její holčičky vymyslely dokonce i jména hlavních hrdinů, kteří vystupují v obou knížkách. Jsou to pejsci Brok a Flek, takže když vznikala audiokniha, musela Monika Zoubková jako profesionální herečka v nahrávacím studiu nejen číst svůj vlastní text, ale také měnit hlasy a pořádně štěkat.

V „Putování za minísky“ přibyly do příběhů nové postavy, z nichž některé jsou v kontextu literatury pro děti inovativní až šokující. Například strašidlo Smradivka je vlastně oživlé lejno.

Kmotrou první knihy knihy „Brok, Flek a strašidla“ se v roce 2020 stala legendární česká herečka Iva Janžurová, se kterou se Zoubková poprvé setkala právě v Krnově. Shodou okolností její sestra Hana Zoubková (provdaná Blažková) před lety jako studentka kolportovala Region – Krnovské noviny a později s Regionem spolupracovala jako externí redaktorka. Když přijela do Krnova Iva Janžurová, sestry Hanka a Monika se odhodlaly zaklepat na její divadelní šatnu. Hanka se chtěla stát novinářkou, a Monika už tehdy uvažovala o herectví, takže není divu, že za Ivou Janžurovou šly spolu.

Právě na tuto úsměvnou historku vzpomínaly Moniky Zoubková s Ivou Janžurovou na křtu knihy. Jak mladičké sestry „redaktorka a herečka“ přišly v Krnově pořádat Ivu Janžurovou o rozhovor pro Region Krnovské noviny. Když Iva Janžurová poprvé uviděla děvčata ve dveřích, v první reakci spontánně vyjekla: „Jéé, dvě zrzky!“ Byla k Hance a Monice vlídná, a rozhovor jim poskytla.

Dcera Ema byla první ilustrátor

Po letech si Monika Zoubková se svými malými holčičkami Emou a Stelou vyprávěly o dvou pejscích, kteří bojují se strašidly. Mimoděk se při tom projevil výtvarný talent Emy.

„Máme u nás lesopark, takže jsme přemýšlely, jak tam strašidla zlobí a co vyvádí. Tak se z toho vlastně staly příběhy na pokračování. Spousta z nich už zanikla, ale některé jsem chtěla zachovat kvůli dceři jako naše společné dílo. Tak jsem jich pár sepsala a nechala jsem vytisknout asi deset kopií. Dcera je ilustrovala, a rozdala kamarádům. To byla předzvěst knihy o dvou pejscích a strašidlech. Miluji přírodu, tak jsem jejich příběhy zasadila do lesa. Takže tam musel být i majitel pejsků, pan hajný. Mrzí mě, že nakladatelství, které jsem oslovila, nesouhlasilo s dětskou kresbou,“ prozradila Monika Zoubková nedávno v podcastu Dáme křeslo.

Vznášející se liščí víla Ame je pozpátku Ema, podle holčičky, která ji vymyslela. „Už tehdy se celé hodiny vydržela bavit malováním. Dnes už je Ema studentka audiovizuální tvorby a grafiky,“ prozradila Zoubkové o své talentované dceři.

Vzpomínky na Krnov jsou spojené s houslemi

Při vzpomínání na rodný Krnov Monika Zoubková prozradila, že mohola stát houslistkou, protože její babička, maminka, bratr i sestra hráli na housle. „Se sourozenci jsme ale hráli spíš z povinnosti. Máme rádi hudbu, ale věčné pilování techniky a stupnice pořád dokola nás moc nebavily. Když jsem hrávala na housle ještě na gymnáziu, vůbec jsem nepředpokládala, že to někdy v životě využiju. Teď jako herečka to hraní konečně můžu zúročit, protože v divadelní hře Kašparova sláva vánoční zní koledy,“ zavzpomínala Monika Zoubková v podcastu Dáme křeslo.