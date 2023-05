Zámecký park v Šilheřovicích v Moravskoslezském kraji je kouzelné místo. Jeho návštěvníkům už několik let přináší potěšení mimo jiné i unikátní zámecká medárna, kterou provozují manželé Robert a Kateřina Chlebišovi. S pomocí dotací z Evropské unie se před časem pustili do podnikání, a mohli si tak splnit svůj sen. Ale nejen sobě, práci dali také lidem se zdravotním znevýhodněním.

V sousedství šilheřovického zámku si mohou návštěvníci zajít na kávu a sladkou dobrotu do místní zámecké medárny. Nejde však o obyčejnou kavárnu, tato voní medem. Součástí zámecké medárny společnosti Medoo Silesia je malý obchůdek, kavárna a medová dílna, do které ale veřejnost přístup nemá. Kdo chce, může zajít jen tak na kávu, pravdou ale je, že odolat pestré nabídce výrobků z medu není snadné.

Manželé Chlebišovi v historickém objektu šilheřovického parku vybudovali příjemný rodinný podnik. V medové dílně vznikají pro potřeby obchůdku a kavárny výrobky z medu, jako jsou například dezerty, sladké kuličky, koláčky nebo i masové polokonzervy ochucené medem.

Láska ke včelám

Vše začalo v roce 2018. Tehdy si manželé Chlebišovi řekli, že se pustí do podnikání v oboru, který je bude bavit. „Hlavním impulsem bylo dělat něco nového, něco smysluplného. Chtěli jsme tvořit. Oba s manželem se dokážeme nadchnout pro dobrou věc. Manžel má tah na bránu, takže z mé strany tam byla velká důvěra, že tu svou vizi ustojí,“ říká Kateřina Chlebišová.

Lásku ke včelám měli v rodině, proto přišli s nápadem na vybudování zámecké medárny. Podniku, který nabídne kvalitní regionální produkty, a navíc dá práci lidem se zdravotním znevýhodněním. Jejich firma Medoo Silesia se proto začala zabývat výrobou regionálních výrobků s využitím lokálních surovin, především medu.

Aby mohli své podnikání rozjet, zažádali si o dotace z evropských fondů. „V rámci projektu Šalek medu zpředať svedu jsme získali finanční podporu ve výši 1,7 milionu korun z Operačního programu Zaměstnanost. Tato dotace nám umožnila zřízení nových pracovních míst tady u nás v regionu Hlučínsko a pomohla nám na začátku fungování našeho sociálního podniku, který jsme v roce 2019 založili,“ vysvětluje jednatel společnosti Medoo Silesia Robert Chlebiš a jedním dechem dodává: „Délka projektu byla dva roky – od roku 2019 do roku 2020, což bylo v období ještě těsně před covidem. Díky této podpoře se nám podařilo nastalou situaci o něco lépe zvládnout.“

Na začátku jim pomohla ještě další evropská dotace, díky které se pustili do práce a do úprav prostor v historické budově v sousedství šilheřovického zámku. „Byl tady sklad kamení, celé to bylo dost zanedbané, takže jsme objekt zrekonstruovali, vybavili z dotace a zaměstnali jsme tu v té době pět osob se zdravotním znevýhodněním,“ vzpomíná na začátky fungování firmy Kateřina Chlebišová.

Otevřeno každý den

Moderně zařízená malá prodejna s kavárnou je otevřena sedm dnů v týdnu. Návštěvníci si vedle kávy mohou vybrat z nabídky nejrůznějších sladkostí s medovou příchutí. Koupit si mohou také kvalitní firemní med značky Chlebiš. V nabídce jsou také masové polokonzervy ochucené medem, dětem zase může udělat radost dřevěná brož v podobě včely nebo medové mýdlo.

Manželé Chlebišovi začínali s podnikáním s pěti zaměstnanci v době, která byla složitá – za covidu. Protože nemohli provozovat kavárnu kvůli hygienickým opatřením, museli improvizovat, aby své podnikání udrželi v běhu. „Měli jsme tady okénko a prodávali jsme přes dveře. Snažili jsme se ten náš byznys udržet v chodu, zejména také kvůli zaměstnancům,“ říká Kateřina Chlebišová.

Tento krok se podle ní ukázal být správný. Firma krizi ustála a navíc v té době získala nové klienty. „Ve svém důsledku tím, že se tehdy zavřelo všechno kolem, lidé začali chodit na procházky, a my jsme tady otevřeli půlku dveří, dali jsme ven stolečky a byli jsme připraveni pořád prodávat. Lidé kupovali a začali organicky přicházet noví a noví zákazníci,“ hodnotí Kateřina Chlebišová, kterou návštěvníci šilheřovického parku mohou zahlédnout za pultem prodejny v pracovních dnech týdne.

Podle ní se tehdy „spustila“ nejlepší reklama, protože lidé si začali mezi sebou spontánně zámeckou medárnu doporučovat, a díky tomu jim vyrostla nová klientela zákazníků. Chodili k nim pravidelně, aby je podrželi.

Kateřina Chlebišová: Zákazníci se učí kupovat i slané výrobky s medem

Kateřina Chlebišová se svým manželem provozuje šilheřovickou zámeckou medárnu, a jak o ní sama prohlašuje, je to její třetí dítě. Mluví dobře polsky, takže se snadno domluví také se zákazníky přijíždějícími od našich severních sousedů, kterých stále přibývá. Při zrodu a rozjezdu tohoto projektu výrazně pomohly dotace z fondů EU.

Kateřina ChlebišováZdroj: Deník/Radim ŠlezingrKdy vás s manželem napadlo začít provozovat zámeckou medárnu?

Manžel dělal manažera ve dvou organizacích a po nějaké době chtěl změnu. U nich v rodině se včelaří po generace, takže v rámci duševní hygieny se přiklonil ke včelám a přišel s nápadem, že bychom vytvořili včelí farmu a prodávali náš med. Potom se na to postupně nabalovaly další a další věci, protože manžel je velký vizionář a nemá o nápady nouzi. Já jsem vystudovaná sociální pracovnice, čili k tomu se přidružila myšlenka, že bychom mohli zřídit i kavárnu a sociální podnik jako takový. Řadu let jsem pracovala jako personalista, proto jsem měla zkušenost s prací s lidmi. Všechno nám to zapadalo, takže jsme do toho šli.

S čím přesně jste začínali?

Začínali jsme včelí farmou. Manžel měl zpočátku šedesát včelstev, postupně se to rozšiřovalo a aktuálně máme přes dvě stě včelstev v různých lokacích v Šilheřovicích a okolo přehrady Kružberk. Muž ještě kočuje se včelami podle toho, co zrovna kvete. Máme takové pojízdné koše, a ty se převáží tam, kde právě kvetou jednotlivé druhy, abychom měli různé druhy medu. Tím jsme začali, prodávali jsme med u nás doma ze dvora a různě na trzích. Tehdy vznikla značka Med Chlebiš. Potom, když jsme cítili, že chceme jít dál touto cestou, jsme zaznamenali výzvy ministerstva práce a sociálních věcí a ministerstva pro místní rozvoj. Zažádali jsme o dotace a vytvořili sociální podnik, plus jsme měli peníze na zaměstnávání osob se zdravotním znevýhodněním. Celé jsme to začali provozovat s naší kavárnou.

Proč jste se rozhodli zaměstnávat osoby se zdravotním znevýhodněním?

Chtěli jsme všemu dát přesah, protože když se dostanete ke včelám blíže, pochopíte systém, kterým fungují. Tedy jak mají neskutečně inteligentní způsob fungování, ze kterého bychom mohli my lidé hodně čerpat. Zajímavé například je, jak mezi včelami funguje komunikace, jaká je péče o královnu, jak jsou včely schopné přežít i v extrémních podmínkách. Nám to přišlo symbolické, říkali jsme si, že jako je včela velmi prospěšná svému okolí, tak i my chceme být svému okolí k užitku, když se o ty včely staráme a využíváme jejich cenného produktu. Usmysleli jsme si, že půjdeme cestou sociálního podnikání, abychom měli i tento přesah a abychom dali práci lidem, pro které není úplně snadné se někde uplatnit.

Jakým způsobem jste hledali své zaměstnance?

Hledali jsme tak, že jsme oslovili úřad práce v Hlučíně a v součinnosti s ním jsme udělali výběrová řízení. Potkávali jsme se s různými lidmi a takto jsme si vybrali hned na začátku naše zaměstnance. Oni se tedy po čase obměnili, protože se projevil covid. Teď ale máme ustálený tým osmi lidí. Jejich pracovní náplní je pečení a výroba všech produktů s medem, které jsou v nabídce. Máme sladkou sekci – veškeré dezerty, které v kavárně nabízíme, jsou naší výroby a s naším medem. Potom máme slanou sekci, kde vyrábíme polokonzervy, přičemž každá z nich obsahuje také med. A pak máme ještě sekci alkoholických nápojů, protože jsme začali vyrábět cider. V tancích nám zraje medovina, která čeká na svou chvíli. Naši zaměstnanci nám plní medy, etiketují sklenice s medem, vyrábí slané věci, pečou, a někteří i obsluhují v kavárně.

Jaká je návštěvnost vaší medárny?

Návštěvnost je dost sezonní záležitostí. S manželem jsme v medárně každý den kromě víkendů, kdy tady pracují brigádníci. Říkali jsme si, že otevřeme i kavárnu, kdyby ráno někdo chtěl zajít třeba na kafe. Nejvyšší provoz je o víkendech a samozřejmě když je hezky. Od čtvrtka se to tady hodně oživuje.

Kdo jsou zákazníci vaší kavárny a prodejny?

To je různé. Teď už se tady začíná hodně objevovat polská klientela. Zpočátku si nás oťukávali, ale už nás čím dál více objevují. V tom, že jsme obsáhli široké spektrum výrobků, do kterých med dáváme, podle mě nemáme konkurenci možná ani v rámci celé republiky. Máme také e-shop, ale většinu výrobků prodáváme tady a stánkovým prodejem. Právě teď se snažíme rozjet obchod, že bychom dodávali i do jiných prodejen v kraji. Myslím si, že našimi typickými zákazníky jsou lidé ve středním věku, případně rodiny s dětmi, které tudy chodí na procházky. Také cyklisté jezdívají hodně, a teď se naučili k nám chodit i golfisté. Zákaznici se pomalu učí kupovat i slané výrobky – paštiku z krůtích jater, trhanou kachnu na medu a pomerančích, hovězí se skořicí a mátou a tak dále. Vždycky všude dáváme med v míře, aby to bylo chuťově vyvážené.

Chutná vám med, když jste ve sladkém prostředí celý den?

Ano, není to o tom, že bych jedla med celý den. Učím se spíše nachutnávat ty rozdíly v druzích medu, a to je fajn.

