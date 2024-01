Kapr patří k symbolům českých Vánoc. Společnost Chov ryb Jistebník se na tuto rybu specializuje a vždy v předvánočním období dodává desítky tun kaprů menším prodejcům v Moravskoslezském kraji. I chov této naší národní ryby podpořily fondy EU.

Společnost Chov ryb Jistebník, s. r. o. patří mezi největší chovatele kaprů a dalších sladkovodních druhů ryb na severní Moravě a ve Slezsku. Hospodaří na téměř pěti desítkách rybníků na ploše zhruba 350 hektarů. Ke svému provozu využila v minulých letech také možnost čerpat dotace z evropských fondů, díky kterým mohla rozšířit své technické vybavení.

„Naše firma čerpala mezi lety 2020 a 2021 z Evropské unie z Operačního programu Rybářství dotaci s názvem Nákup vybavení pro chov ryb. Celkové náklady byly 91 tisíc korun. Z dotace jsme nakoupili brakovací stůl, vaničky a závěsnou váhu,“ uvedl spolumajitel firmy Jan Stehlík. Firma také realizovala od roku 2015 dalších 10 projektů na nákup svého vybavení a fondy se na nich podílely částkou zhruba přes 2,1 milionu korun. Za tyto prostředky pořídili například nákladní vozidlo, kolové rypadlo, dodávkové vozy, lodní motory a další vybavení, které je potřebné k chovu ryb.

Dlouhá tradice chovu ryb

Firma Chov ryb Jistebník vznikla v roce 1993 a v současné době v ní pracuje jedenáct lidí. Pokračuje tak v chovu ryb, který má na Jistebnicku dlouhou historii. Většina zdejších rybníků byla založena po husitských válkách. Za zlatý věk rybníkářství je v Poodří pokládáno období 15. a 16. století, kdy rybniční plochy dosahovaly více než dvojnásobku současné rozlohy.

Po roce 1948 vznikly státní podniky zaměřené na chov ryb. Na počátku padesátých let začal fungovat závod Státní rybářství se sídlem v Jistebníku, který převzal rybníky z panství šlechticů Blücherů, Vetterů z Lilie, podnikatelů Rotschildů a Larischů. Po transformaci státního podniku se v roce 1993 zrodila společnost Chov ryb Jistebník, s.r.o., která se v současné době soustřeďuje převážně na kaprovitou rybu.

Velkou výhodou místního chovu je především uzavřený cyklus výroby s využitím vlastní rybí líhně. „Společnost stojí na lidech, kteří v rybníkářství nevidí jen práci a obživu, ale i své celoživotní poslání či koníčka, jemuž dokážou dát to nejlepší, co v sobě mají,“ vysvětluje Jan Stehlík.

Rybníky vlastní i pronajaté

Firmě patří kolem 260 hektarů vodních ploch, ty jsou v jejím vlastnictví. V nájmu má pak dalších 90 hektarů, z nich část patří Pozemkovému fondu a část Agentuře ochrany přírody. Okolí Jistebníku je totiž od roku 1991 totiž součástí Chráněné krajinné oblasti Poodří. Zaměstnanci rybářství se během roku věnují údržbě všech rybníků – vyřezávají náletové dřeviny, opravují hráze či odbahňují loviště. Zároveň kontrolují, aby jim nepůsobili škody kormoráni a volavky.

Důležitou součástí jejich práce je také krmení ryb. Kvůli němu musí v průběhu jara nebo ještě dříve aplikovat do rybníku hnojivo nebo digestát, aby se ve vodě vytvořil plankton. Na této přirozené potravě kapři rostou nejvíce, pak už jsou jen přikrmováni pšenicí a ječmenem. Menším stádiím kaprů jsou podávány granule. „Jakmile máme největší rybníky odbahněny, postupně je začínáme třeba koncem ledna napouštět. Záleží na stavu vody v řece Odře a rybničním náhonu Mlýnka. V březnu začínají jarní výlovy, kdy lovíme komorové rybníky, kde máme různá vývojová stádia kaprů. Podle toho je pak rozesazujeme do dalších rybníků po celé naší soustavě,“ popisuje Jan Stehlík.

„Naše firma získala z evropských prostředků celkem 2,1 milionu korun, které nám pomohly zmodernizovat vybavení a prostředí pro chov ryb.“ Jan Stehlík, spolumajitel firmy Chov ryb Jistebník

V rybnících jsou kapři rozdílné věkové kategorie. Roční kapry mají například poblíž sádek ve dvou až třech rybnících. Ryby pak postupně vylovují a rozvážejí k vysazení do dalších rybníků. V průběhu května, kdy už je tepleji, vytírají zaměstnanci ryby z vlastních chovů a také je vysazují, aby další rok měli plůdek.

„Základem našeho hospodaření je chov kaprů, doplňkové ryby jsou potom tolstolobik, v menší míře amur, candát, štika a sumec. Daří se nám chovat i líny, vesměs je prodáváme na výlovu rybníka Bezruč,“ říká Jan Stehlík.

Celkově rybáři z Jistebníku loni nabídli na trh zhruba 120 tun ryb s tím, že jenom kaprů mělo být přes sto tun. Evropské dotace jim ke splnění tohoto cíle výrazně pomohly. A to jak modernizací zařízení, které přispělo ke kvalitnějšímu prostředí pro ryby, tak vybudováním lepšího zázemí pro zaměstnance.

Jan Stehlík: Největší množství zákazníků máme v předvánočním období

Firma Chov ryb Jistebník se specializuje na chov kaprů. V minulosti opakovaně využila ke svému rozvoji dotace z fondů EU. V jejích rybnících jsou vedle této ryby, ale i další druhy. Nejen o tom jsme si povídali se spolumajitelem a jednatelem firmy Janem Stehlíkem.

Jan Stehlík, jednatel a spolumajitel firmy Chov ryb Jistebník.Zdroj: Deník/Radim ŠlezingrMohou si u vás zákazníci koupit ryby během celého roku?

U nás ne. My bychom je prodávali, kdyby to mělo nějaký smysl. Ale aby zaplacený zaměstnanec, který může dělat jinou práci, místo toho seděl na sádkách a v průběhu roku čekal, jestli přijedou jeden dva zákazníci, tak to nedává smysl. Proto kapry na přímo prodáváme pouze omezeně. Nejprve o Velikonocích na Velký pátek a v sobotu. A potom pokaždé, jakmile začneme s výlovy velkých ryb v pátky a soboty. V předvánočním období máme celodenní prodej až do 23. prosince, kdy se doprodávají poslední zbytky.

Stává se, že vám zůstanou neprodané ryby?

Vesměs všechny tržní ryby, které ulovíme, se prodají. Je to pořád stálé množství. Po Vánocích, pokud ryby zbudou, odvezou se a prodají do zemí, které mají pravoslavnou církev a Vánoce slaví později.

Ne všechny ryby končí na talíři. Kdo jsou vaši odběratelé?

Našimi odběrateli jsou rybářské spolky nebo svazy, které vysazují ryby do svých rybníků. Potom to jsou hlavně lidé, kteří mají celoroční prodej ryb nebo vánoční prodejci. To je asi největší množství zákazníků. Navíc od nás kapry objednávají i firmy jako vánoční benefit pro své zaměstnance.

„Pokud by ty dotace nebyly, museli bychom hodně zvažovat, co si můžeme dovolit nakoupit. Pomáhají nám, i když je kolem nich hodně starostí a papírování.“

Jakým způsobem dopravujete ryby k zákazníkům?

Někdo má tu možnost, že si přijede pro ryby a sám si je odveze. V druhém případě je rozvážíme po stáncích. V minulých letech jsme měli možnost přikoupit vozidla, která nyní můžeme využívat i k rozvozu ryb.

O které další ryby vedle kaprů mají zákazníci zájem?

Oblíbený je například tolstolobik, lidé ho kupují hlavně na uzení nebo smažení. Je to velmi tučná ryba, takže na uzení je ideální. Oblíbený je také candát. I když je nejdražší, tak si myslím, že je to jedna z nejchutnějších sladkovodních ryb vůbec. Zájem je také o amury, méně už pak o štiky a sumce. Jejich množství je omezené tak, aby pokrylo objednávky. Štiky a sumce máme vesměs oddělené v jiném rybníku, kde s nimi vysazujeme karasy a plotice, ať mají nějakou přirozenou potravu.

Jak se změnily ceny ryb v posledních letech?

Když se to vezme za posledních deset let, tak ceny vzrostly poměrně výrazně. Ale v letošním roce jsme je téměř nezvyšovali. Ryby na sádkách jsme nechali na stejné ceně jako předchozí rok. V poslední době může za zdražování růst cen energií. To se promítlo také do zvýšení cen pohonných hmot, inflace a růstu platů. Když začal konflikt na Ukrajině, ceny krmiva vystřelily do výšin. V roce 2023 už byly ceny rozumnější.

Jakou novou techniku jste v poslední době pořídili?

Měli jsme v plánu pořídit pick-up, to se nám povedlo. Dále nějaké vodní pumpy, aerátory (kolo s lopatkami, které okysličuje vodu), vaničky, kádě nebo závěsné váhy. Máme traktor bagr, na něj umístíme jeřábovou váhu, k ní máme přidělaný hliníkový škopek, do kterého se naloží ryby. Po zvážení se mohou rovnou vyklopit na náklaďák nebo do dodávky.

Jak by se vám hospodařilo bez dotací?

Mnohdy je pro nás těžké udržet produkci ryb, protože máme omezení ohledně hnojení a krmení. Trápí nás také rybožraví predátoři, kvůli nim je potom menší produkce a mají na ni poměrně podstatný vliv. Takže pokud by dotace nebyly, museli bychom hodně zvažovat, co si můžeme dovolit nakoupit. Pomáhají nám, i když je kolem nich hodně starostí a papírování.

