Mladí zpěváci se sjeli do Krnova na Český tensingový festival „Ke kořenům“

Mladí lidé z celého Česka se sjeli v posledním říjnovém týdnu do Krnova. Právě zde, v krnovském Slezském domově, se totiž konal letošní Český tensingový festival.

Český tensingový festival v Krnově.Foto: archiv organizátorů

A co je to vlastně Ten Sing? Je to volnočasová aktivita pro lidi ve věku od dvanácti do devatenácti let. Hlavní náplní je zpěv a hra na hudební nástroje, ale nechybí také tanec a divadlo, což také mohli diváci v Krnově vidět.

To, že festival nesl název „Ke kořenům“, není vůbec náhoda. Právě v Krnově a v Praze vznikly před pětadvaceti lety úplně první Ten Singy v Česku.

„Jsem velice ráda, že se letošního ročníku nezúčastnili pouze čeští tensingáři, ale také účastníci z Německa či Polska,“ sdělila sbormistryně krnovského tensingového souboru Lucie Šmírová.

Jan Válek