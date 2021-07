Samotná soutěž se odehrála v březnu, takže tehdy v éře lockdownů mohli chovatelé soutěžit jen po internetu. Soutěžili v odbornostech holubi, drůbež, psi, kočky, králíci, hlodavci, exoti, teraristika, nutrie a akvaristika.

Byli rozděleni do věkových kategorií 7-15 let a 15-18 let. Děti odpovídaly na 30 otázek zvolené odbornosti a čekalo je deset obrázků při poznávání zvířat. Vítězové byli oceněni pohárem, medailí a diplomem. Zbývající soutěžící dostali diplom za účast.

Zámek ve Slezských Rudolticích přivítal mladé chovatele, kteří soutěžili O pohár princezny Sophie.Zdroj: Deník/Andrea Martínková

Tři poháry do Břidličné

Naprostou jedničkou soutěže se stal Jakub Jorda ze ZO ČSCH Břidličná, který získal hned 3 poháry. Soutěžil ve věkové kategorii 15-18 let. Vyhrál 1. místo v odbornosti exoti a 1. místo v odbornosti drůbež. Byl zároveň zvolen vítězem celé soutěže, protože porotu ohromil svými znalostmi. V případě talentovaného chovatele Jakuba Jordy se samozřejmě nejedná o první vítězství. Na své cestě ke zvolené profesi lesního inženýra by chtěl studovat na Mendelově univerzitě v Brně.

Nyní studuje na Střední lesnické škole v Hranicích na Moravě. Je členem Světové asociace chovatelů ptáků řádu hrabavých (WPA CZ-SK) a je zároveň nejmladším členem Mezinárodního projektu bažanta zlatého série 5000. Specializuje se na chov tohoto bažanta v čistokrevné formě ex situ, neboli mimo lokality jeho původního výskytu. Jakub Jorda pečuje nejen o své bažanty zlaté, ale také bažanty paví (poddruh bakeri), bažanty satyrů a bažanty lesklé. Z papoušků si oblíbil korely, rosely, andulky a agapornise. Chová pávy modré a pávy černokřídlé, a také výstavní drůbež a okrasnou vodní drůbež. „Je důležité, aby mladí chovatelé měli podporu ve svých rodičích,“ komentovali jeho vítězovi rodiče Petr a Marcela Jordovi.

Na zámku v dobových kostýmech

Mezi významnými hosty byl Radek Novotný, místopředseda ústředního výkonného výboru ČSCH, který se vyjádřil pro Deník: „Bylo mi potěšením přijmout pozvání na vyhlášení výsledků soutěže mladých chovatelů - O pohár princezny Sophie. Organizátorský tým vypracoval způsob, jak skloubit u našich mládežníků zájem o chovatelského koníčka a využití internetu. O tom, jak se jim to podařilo, svědčí velký počet mládežníků i to, že se zájem o soutěž rozšířil za hranice okresu, kraje a dokonce i republiky. Odpovídal tomu akt předávání cen v zámecké kapli, zrežírovaný dobovými postavami. Chtěl bych poděkovat organizátorům, v čele s přítelem Mirkem Kyškou, za opravdu nevšední zážitek. Jsem velice rád, že jsem mohl být u toho,“ uvedl Radek Novotný, který ocenil také působivé zámecké zahrady a citlivou rekonstrukci zámecké kaple.

Soutěž je výsledkem práce a nadšení mnoha lidí. Na organizaci se podíleli také starosta Slezských Rudoltic Mojmír Pargač a kastelán Tomáš Zemba. Na technickém zajištění utkání se podílela Asociace středoškolských klubů ČR, z. s. (ASK ČR,z.s.).

Soutěžícím poděkovala za účast také organizátorka a vedoucí mladých chovatelů z ZO ČSCH Slezské Rudoltice, Markéta Chreňštová. „Mladí chovatelé to krásně zvládli. Těšíme se, že je přivítáme na druhém ročníku Mezinárodní soutěže o pohár princezny Sophie ve Slezských Rudolticích,“ dodala na závěr.

Za svou dosavadní práci s chovatelskou mládeží byli oceněni pedagožka a členka Asociace středoškolských klubů ČR, z.s., Květa Děrdová, a předseda Okresní organizace Českého svazu chovatelů (OO ČSCH) a předseda komise ČSCH pro práci s mládeží Miroslav Kyška, jenž byl zároveň zvolen za předsedu Základní organizace chovatelů ČSCH (ZO ČSCH) ve Slezských Rudolticích.