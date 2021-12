Ověřenou značkou je firma Impuls-B nejen v širokém okolí starobělské „základny“, ale po celé České republice, v Rakousku, Rumunsku, na Slovensku, ale třeba i v Itálii, Německu, Francii či Španělsku. Turistiky si na cestách užijí, ale jen s mírou.

„Tři dny jsme byli na Mallorce, objeli jsme celý ostrov a dozvěděli se všechno možné, ale k moři jsme se nedostali. Moc času není,“ podotýká Martin Bachan, podle něhož je úžasné mít možnost poznat daná místa a tamní kulturu z jiné stránky.

Zprvu jezdili všude servisovat jimi vyrobená zařízení pro zvony, kterými nahrazují zvoníky, či kostelní a věžové hodiny, později to museli naučit místní firmy, protože by putovali víc než cirkus. Takto se jednou setkali s francouzskou firmou, která v Paříži pečuje o legendární katedrálu Notre-Dame.

„Díky své práci jsme se v katedrále dostali až do míst, kde údajně skutečně chodil zvoník Matky Boží. Byl to speciální zážitek. Stejně jako ve Strahovském klášteře v Praze, kde nás, zatímco jsme čekali na otce představeného, vzali do klenotnice se všemi těmi berlami vykládanými zlatem,“ vypráví zaníceně Martin Bachan, jenž má velkou radost, že se díky svému řemeslu s přidanou hodnotou, jak sám říká, dostane se syny na mnohá zajímavá místa.

Holubince a netopýři

A díky tomu má zejména v kostelech možnost srovnání, kde se jak o stavbu starají. „Na kůru, kde se zpívá a chodí varhaník, je většinou čisto. Ale už za dveřmi do věže je vidět, jak se kdo o kostel stará. Někde je to v dezolátním stavu s holubinci a netopýry, jinde to mají hezky vycízené. Třeba na zmíněném Strahovském klášteře mají každý měsíc brigádu a čistí věž odshora dolů i pomocí vysavače,“ zmiňuje Martin Bachan některé zajímavosti zjištěné při své práci.

Firmu zakládal se svým již zesnulým otcem, nyní rodinný podnik vede se syny Tomášem a Lukášem, celkem je ve firmě asi osm lidí. A všichni mají plné ruce práce. A také profesionální deformaci, která se týká spíše hodinářské činnosti.

„Jedete kolem hodin, díváte se, jaký ukazují čas, pak jaký máte vy na hodinkách a jestli jdou správně. Přemýšlíte, jestli jste je dělali vy, nebo ne,“ směje se ostravský hodinář, podle něhož je nejkrizovější období při přechodu z letního času na „zimní“. „To vždy ráno sednu do auta a v okolí objedu všechny důležité věže, jestli se čas správně změnil.“

„Drnčák“ pro puberťáky

A přestože mají za sebou například už i realizaci třístranných hodin ve výškovém komínu, kolem něhož dříve stála teplárna, zkušenosti Bachanovi nabírali na obyčejných školních hodinách.

Jsou dokonce vynálezci vlastního zařízení s melodiemi, protože se plně ztotožňují s heslem škola hrou. Pro malé děti preferuje Martin Bachan Večerníčka, nebo cokoli si ředitel přeje, hlučným puberťákům z druhého stupně podle něj nejvíce sedne klasický „drnčák“. „Já bych jim tam ale pouštěl lodní sirénu,“ směje se hodinář.

„Do svých zařízení ale nahráváme i státní hymnu nebo poplach a ředitel si do něj může z pohodlí domova s předstihem nahrát i svůj vlastní projev a pak chodit po škole a kontrolovat, kde jej poslouchají, a kde ne,“ popisuje svou vychytávku sympatický řemeslník, jenž i v moderní době opravuje ve fabrikách klasické píchačky, kterých je na severní Moravě podle něj stále ještě až kolem dvou tisíc.

Nerad naopak jezdí zbytečně velké dálky, jako například 440 kilometrů do Litoměřic, kde i přes ujištění elektrikářem, že je skutečně něco špatně, stačilo k rozběhnutí hodin a zvonění zvonů potáhnout páčku vypnutou při věšení vánoční výzdoby. I takové kuriozity jsou součástí jejich života.