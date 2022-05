Například třetí dubnový víkend měl opravdu pestrý. Doma v Holčovicích dopoledne se spoluobčany sázel stromy. Odpoledne oblékl dres Krásných Louček a nastoupil jako gólman ve fotbalovém derby proti Chomýži.

Sousedé vysázeli ovocný sad

V Holčovicích občané prožívají jarní víkendy plné práce. Podařilo se jim získat dotace na vlastnoruční výsadbu 160 stromů. V sobotu 23. dubna sázeli zeleň u hřiště dobrovolných hasičů v Holčovicích Spáleném na břehu řeky Opavice. Také místostarosta Martin Hradil zde přiložil ruku ke společnému dílu.

OBRAZEM: V Holčovicích o víkendu postavili tři májky

„Všechny vysazené stromy jsou listnaté, a je mezi nimi také pár ovocných. Tři ovocné stromy jsme dnes zasadili ve Spáleném, a minulou sobotu se vysadilo 17 ovocných stromů v Holčovicích, kde tvoří sad. Jsou tam třešně, švestky, višně i hrušně. Podmínkou dotace byl odborný posudek. Odborníci v projektu dohlédli na to, že to jsou původní odrůdy, které patří do zdejších klimatických podmínek. Jde o dotaci ministerstva životního prostředí, která hradí až sto procent nákladů, podle toho, jaká se vysoutěží cenová nabídka,“ představil místostarosta Hradil velkou sousedskou akci na výsadbu stromků.

Sází Holčovice, Spálené i Hejnov

Kromě Holčovic a Spáleného se sázelo také v Hejnově. Každé katastrální území Holčovic o dotaci požádalo zvlášť.

„Ti, kdo se na vysazování podíleli, dostanou adopční cedulky. Mohou na ně napsat kromě svého jména třeba nějaký vzkaz nebo heslo. Dostanou k vysazenému stromu certifikát, aby se v budoucnu, a třeba i po mnoha letech, mohli chodit dívat, jak se daří právě jejich stromu. A vzpomínat, se kterými rodinnými příslušníky, kamarády a sousedy se setkali právě dnes při vysazování. Zatím tu ještě nikdy taková akce nebyla. V posledních letech se v Holčovicích hlavně kácelo, tak je nejvyšší čas obec zase trochu ozelenit,“ představil akci místostarosta Holčovic Martin Hradil. V lesích kolem Holčovic už je kůrovcová kalamita minulostí, ale tam už je rozsáhlá výsadba v rukou lesníků - profesionálů.

Dušičky v Holčovicích. Modlí se i za sudetské Němce, připomíná je jen balvan

Sorry, fotbal v Loučkách je lepší

Na sobotní sázení do Spáleného dorazili také dobrovolní hasiči se svými rodinami. „Já hasiče nestíhám, protože chci být hlavně fotbalista a to je časově náročné. Výsadba nám dnes od rána pěkně jede, ale už koukám na hodinky. Jen co skončíme se stromy, musím na 15 hodin stihnout fotbalové drby v Chomýži. Chomýž hraje o udržení, takže tam dnes očekávám hodně diváků. Mám rád Holčovice, ale cítím, že do toho fotbalu dávám trochu víc než ti, co hrají za Holčovice dnes. Až nadejde čas ukončit fotbalovou kariéru, určitě se do Holčovic vrátím. Plánuji, že poslední sezonu si zahraju doma. Holčovice dnes hrajou třetí třídu, což je nejnižší liga. V Krásných Loučkách hrajeme o dvě třídy výš 1B. Taky Krásné Loučky mají daleko lepší hřiště, zázemí a pravidelně tam jezdí rozhodčí. V Holčovicích je takový nedostatek rozhodčích, že jednou budou muset sudího z lidu vybírat z diváků,“ vysvětlil místostarosta a gólman Martin Hradil jak se liší Holčovice od Krásných Louček po fotbalové stránce.