Šestnáctiletou Karmelu Hoškovou z Města Albrechtic v říjnu čeká náročný program. Probojovala se totiž do finále studentské soutěže krásy Miss Reneta. Během finálového večera 20. října v Havířově jí bude klást zvídavé otázky moderátor Libor Buček v sále plném kamer a významných hostů. Mezi dvanácti finalistkami budou vybírat nejen porotci, ale také fanoušci soutěže, kteří mohou svým favoritkám posílat hlasy, například v kategorii Miss foto.

Karmela Hošková z Města Albrechtic je čerstvou držitelkou titulu Miss OK Internet 2023. Je stejně bezprostřední na soutěžích krásy jako ve výběhu u koní. | Foto: Deník/František Kuba a archiv pořadatelů Miss OK

"Momentálně vcházím do druhého ročníku na střední zdravotnické škole v Krnově - obor praktická sestra. Do budoucna bych se chtěla dostat na vysokou školu - obor medicína. Nejčastěji se ve svém volném čase, kromě školy, věnuji obecně sportu a svým sestrám - trojčatům," představuje se Karmela Hošková.

Kromě sestřiček - trojčat Anety, Nikoly a Denisy - jí budou držet palce také kamarádi, spolužáci a fanoušci. Už jí fandili v dubnu, když se stala čerstvou držitelkou titulu Miss OK Internet. Soutěž Miss OK neboli Miss opravdové krásy je soutěž středoškolaček z celé republiky.

Karmela Hošková se ve volném čase kromě sportu věnuje také svým životním láskám: psům a koním. "Několik let dělám gymnastiku a jezdím na koních - to už pro mě není jen sport, ale citové pouto. Také často chodím na procházku se svými psy. Mým cílem je být samozřejmě zdravá a šťastná. Jedním z mých dalších, větších cílů, je založit si útulek, kde bych pomáhala zvířatům, trávila s nimi čas a dělala je šťastnými," představila se finalistka Miss Reneta 2023 Karmela Hošková ve svém medailonku.

Narodila se ve znamení štíra, svým založením je extrovert. "Vše, co si usmyslím, bych chtěla hned a nevzdávám se, což neberu jako špatnou vlastnost. Takže si myslím a doufám, že se splněním mých snů nebude problém. Ráda poznávám nové lidi. Baví mě se pohybovat ve světě modelingu, ráda bych dokázala ukázat to, že ne každá modelka musí mít dokonalé míry, aby něčeho v modelingu dokázala a někam to dotáhla - vnímám totiž velké problémy se sebevědomím holek v dnešní době," představuje se Karmela Hošková s tím, že dokáže být současně pokorná i cílevědomá. K dalším kladným vlastnostem patří přívlastky jako ochotná, vděčná, pracovitá, hodná, vstřícná…

"Vždy se snažím dělat vše proto, abych dokázala pomoct druhým lidem a viděla je se smát. Samozřejmě uznávám, že i já, jako každý, má své záporné vlastnosti, ale snažím se, aby byly co nejméně viditelné," doplnila Karmela Hošková s tím, že nejdůležitějších věcí v jejím životě je milující rodina.

