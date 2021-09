Miss Christová i Loprais. Jízda veteránů baví Bruntálsko celý víkend, kudy jede

/FOTOGALERIE/ Akce plná historické krásy pokračuje na Bruntálsku během soboty a neděle. Přinášíme přehled míst, kde a v kolik hodin na jízdu lidé ve svých městech narazí. Jízda veteránů Trofeo Niké dorazila v pátek také do Města Albrechtic a do Slezských Rudoltic. Pro místní to byla výzva, aby se zapojili do hry na historii automobilismu a program ještě něčím vyšperkovali.

Přehlídka aut veteránů Trofeo Niké v pátek 9. září 2021 potěšila občany ve Městě Albrechticích a ve Slezských Rudolticích. | Foto: Deník/František Kuba

Na každém ročníku Trofeo Niké přibývá fanoušků v kostýmech prvorepublikové smetánky. Tak proč by se kolem historických vozů nemohla motat třeba Bílá paní, čert Mariáš s pytlem na hříšníky nebo vojáci z prusko-rakouských válek? Vždyť celé je to jedna pestrá show a zábava. Harmonikáři přijedou na sraz do Úvalna. Jezdí tam hrát už víc jak třicet let Přečíst článek › Mezi veterány můžete potkat třeba Miss Československo 1989 Ivanu Christovou, která už má padesátku za sebou a letos se stala babičkou. Její charisma a půvabná slovenština ani po letech neomrzí. Nebo můžete potkat šestinásobného vítěze kamionových závodů Rallye Dakar Karla Lopraise. Jízda na valníku za traktorem i úzkokolejkou Pro sběratele historických kočárků manžele Břicháčkovi z Města Albrechtic to byla výzva, aby provětrali kolečka proutěného krasavce veterána. Půvabný bílý kostým si pořídila starostka Města Albrechtic Jana Murová a kastelán linhartovského zámku Jaroslav Hrubý dorazil v kárované vestě a placaté čepici s decentním proužkem. Zámecká paní z Hynčic Alena Křištofová a specialistka na historickou gastronomii Kristina Šemberová připomenuly dobroty z časů našich babiček. Osoblažsko je od nepaměti zemědělská oblast, takže ve Slezských Rudolticích se místní blýskli historickými traktory a kombajny. Dokonce se mezi těmito raritami našla i nádražní ještěrka - veterán. Děti soutěžily o nejkrásnější obrázek. V další soutěži milovníci selfíček závodili, kdo dostane nejvíc lajků. Lesník Ivan Roller upozornil fanoušky veteránů, aby se nezapomněli zastavit u lesní pohřební kaple rodu Keil von Eichenthurn, protože Heinrich Keil byl průkopníkem automobilismu a už v roce 1906 založil v Brně první Moravsko-slezský automobilový klub. Během zastávky u zámku ve Slezských Rudolticích kyvadlová doprava historických traktorů s valníky přepravila majitele veteránů na úzkokolejku Osoblažku, kde je čekala lokomotiva Faur a vyjížďka do Osoblahy s dixielandem. Bruntál, Slezská Harta a Břidličná Také o víkendu čeká účastníky podhorské jízdy veteránů Trofeo Niké našlapaný program. Na čtyřicet historických vozidel vyrobených mezi lety 1912 až 1966 během tří dní absolvuje po vlastí ose více než 250 kilometrů. Mnozí řidiči jsou smíření s tím, že občas musí vyhrnout rukávy historického kostýmu, odklopit kapotu a pořádně svého miláčka seštelovat, aby mu nedošel dech v půlce kopce. Mnohá auta už mají přes sto let. Rudná v Ostravě, další dopravní peklo. Budou se bourat mosty, akce má zpoždění Přečíst článek › V sobotu 11. září účastníci Trofeo Niké zkrášlí svými veterány zámek v Bruntále a nově zrekonstruované zahrady. Sobotní etapa pokračuje na Slezskou Hartu, kde bude v přívozu Razová vyhlížet elektroloď Harta a pirátská loď Santa Maria. Posádky i diváci si mohou vyzkoušet krátký vyhlídkový let vrtulníkem. Třešničkou na dortu bude setkání s německým jednoplošným stíhacím letounem Fokker E.III z první světové války. Účastníci jízdy Trofeo Niké jsou často svými dobovými kostýmy sladěni s dobou svého auta. Je to ideální příležitost propojit historii automobilismu s historií textilnictví a navštívit expozice lnářství a hedvábnictví Městského muzea Rýmařov v budově Hedva Český Brokát. Závěrečné nedělní kilometry povedou ve šlépějích nejstaršího závodního okruhu v České republice. Připomenou trasu 1. ročníku ČS TOURIST TROPHY z Karlovy Studánky, přes Ludvíkov do Vrbna pod Pradědem. „Program máme skutečně pestrý, představíme náš kraj v těch nejlepších barvách. Kromě veteránistů ze všech koutů naší republiky máme přihlášeny i posádky a nádherné automobily ze Slovenska, Polska, Německa, Holandska a Francie,“ říká Marcela Rotter, hlavní organizátorka Trofeo Niké. K TÉMATU Program Trofeo Niké 2021 sobota 11. 9. 2021: 9:00 - 10:00 Bruntál - Zámek 10:30 - 12:00 Razová - přívoz, letiště 12:30 - 13:30 Moravskoslezský Kočov - Farma Kočov 14:00 - 14:30 Břidličná - pěší zóna 15:00 - 16:00 Rýmařov - Hedva Český Brokát

neděle 12. 9. 2021: 9:45 - 10:20 Malá Morávka - Kopřivná resort 11:00 - 11:30 Vrbno pod Pradědem - letmý start MŠ Jesenická 11:50 - 12:20 Ludvíkov - Wellness hotel Peras 12:40 - 14:30 Karlova Studánka - Horské lázně Karlova Studánka



