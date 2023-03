Jako prezident se v listopadu 2014 setkal s občany na krnovském náměstí a projel se úzkokolejkou z Třemešné do Osoblahy.

Při návštěvě Krnova tehdy vzpomínal, jaký dojem na něj při minulé návštěvě udělala vinárna hotelu Morava. Poseděl v této vinárně ještě před tím, než klášter řádu Minoritů přestavěný komunisty na Hotel Morava zničila povodeň 1997.

Čekárna na nádraží se ve větru zřítila

"Český, moravský i slezský národ je spíše než národem kaváren národem restaurací, případně hospod. Tady v hotelu Morava jste měli nádhernou restauraci v refektáři kláštera minoritů. Měla nádherný interiér. Když jste tam seděli u dvojky bílého nebo červeného vína, tak jste tím interiérem byli tak okouzleni, že jste si to pamatovali i po letech, jako v mém případě. Tak jsem se ptal, co je s tímto refektářem. Bylo mi řečeno, že poté, co byl vydán minoritům, místo toho, aby minorité restauraci provozovali dál, tak ji zavřeli. Pevně doufám, že nové zastupitelstvo učiní kroky k tomu, aby tato křivda na občanstvu byla odčiněna," uvedl Miloš Zeman ve svém projevu na krnovském náměstí.

Miloš Zeman, Krnov, 2014:

Klášter s hotelem Morava byl skutečně navrácen řádu Minoritů v rámci církevních restitucí, ale se zánikem vinárny to nemá nic společného. Minorité hotel s restaurací a vinárnou ochotně nechali fungovat dál v pronájmu, ale povodně 1997 všem udělaly čáru přes rozpočet.

Celé přízemí i s vinárnou v refektáři bylo totálně zničeno vodou. Pak už se nikdo další nenašel, kdo by byl schopen znovu podnikat v daném oboru v daném objektu.

Osoblažka přišla demolicí o své nejmenší nádraží

Krnovští podnikatelé v oboru gastronomie ale nemají na růžích ustláno bez ohledu na povodňové škody. Například také kavárna v objektu krnovské radnice opakovaně zkrachovala a zanikla.

Jisté je, že hotel Morava nebyl zlikvidován církevními restitucemi a navrácením kláštera minoritům, jak to interpretuje prezident Zeman, ale z objektivních důvodů. Bylo zde zastaralé vodovodní potrubí, topení, vlhkost ve zdech a také obnova kuchyně by vyžadovala tak velké investice, že se provozovatelům nikdy nevrátí.

ROK 2016

Bruntál a Rýmařov prezident navštívil listopadu 2016. V Rýmařově Zeman dostal kravatu a označil tibetskou vlajku za symbol otrokářství. V Bruntálu zase prozradil, že alkohol poprvé ochutnal ve dvanácti letech, když upíjel z láhve své babičce.

Miloš Zeman, Rýmařov, 2016:

„Praděd byl první alkoholickým nápojem, s nímž jsem se po malých kapičkách seznámil, protože moje babička ho strašně milovala, vždy měla připravenou tu typickou placatou láhev pro dědu, zvolna z ní upíjela a divila se, že v té láhvi nějak rychle ubývá,“ řekl Miloš Zeman občanům Bruntálu a dodal: „Milé děti, které teď vidím před sebou, začněte pít, až vám bude dvacet.“

Miloš Zeman, Bruntál, 2016:

Zeman ale mnohokrát navštívil náš region také v rámci různých kampaní ČSSD a Strany práv občanů Zemanovci.

V únoru 1997 přijel do Krnova jako předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, prohlédl si nemocnici a v koncertní síni dvě hodiny diskutoval s krnovskými občany o vytunelování nábytkářského závodu UPNP, roli komunistů v politice, optimálním věku pro odchod do důchodu, penzijním pojištění, deregulaci nájemného, nezaměstnanosti, platech poslanců i inflaci.

ROK 2018

Miloš Zeman ve Slezských Pavlovicích 2018:

Zeman jako předseda vlády

Krnovskou radnici navštívil Zeman jako předseda vlády také v roce 1999 při příležitosti okresní konference ČSSD v Bruntále.

Znovu se do Krnova vrátil na dvoudenní konferenci Krnovská výzva v paláci Silesia, tentokrát v doprovodu ministra dopravy Antonína Peltráma. Tématem byla hospodářská strategie a integrace do Evropské unie.

Miloš Zeman v Krnově 2010:

Asi nejokázalejší návštěva Miloše Zemana je spojena s otevíráním hraničního přechodu ve Vysoké. Malá obec Vysoká se 15. února 2002 změnila k nepoznání, když sem helikoptérou přiletěl premiér Miloš Zeman následován ministry Lachnitem, Rusnokem a Schilingem.

Miloš Zeman u herny ve Vysoké: