Dnes už je jasné, že tento kanál definitivně patří do kategorie "nerealizované projekty". Exprezident Miloš Zeman podporoval také další technicky a ekonomicky náročné projekty - například přehradu v Nových Heřminovech nebo tunel pod Červenohorským sedlem.

Silnice na Červenohorské sedlo. | Foto: DENÍK/Jiří Kopáč

Při jedné ze svých návštěv regionu Miloš Zeman připomenul, že o vizi „prokopat se pod Jeseníky" se zajímal už dávno před tím, než se stal prezidentem. Podle něj nemělo smysl investovat miliardy do lepšího napojení zapadlého horského okresu Jeseník, ale kdyby se podařilo dohodnout s Polskem, pokračování této trasy za hranicemi, nebo ji dokonce zařadit do evropských transkontinentálních sítí, měl by tento projekt daleko větší význam.

Na mezinárodní projekt by se mnohem lépe sháněly finanční prostředky.

"Šestikilometrový tunel pod Červenohorským sedlem by byl jednou z největších staveb svého druhu v České republice. Šestikilometrový tunel by překonal výškový rozdíl 46 metrů, zatímco dnes silnice přes Červenohorské sedlo překonává 1400 metrů. Vzhledem k délkově, výškově a směrově příznivému vedení silnice I/44 by výrazně zkrátil jízdní dobu, snížila by se spotřeba pohonných hmot a lze také předpokládat snížení počtu nehod a dopravních kolizí. Lepší dopravní dostupnost do jesenického regionu by také mohla přilákat více investorů, které právě komplikovaná dopravní situace, zejména v zimním období, odrazuje od výstavby nových průmyslových objektů. Samozřejmě by se tak snížila nezaměstnanost, která na Jesenicku patří k nejvyšším v republice,“ uvádí petice na podporu tunelu.

O tomto projektu se v Jeseníkách hovoří už od čtyřicátých let minulého století. Realizaci tunelu stojí v cestě nedostatek financí, problémy s pozemky a výhrady k projektu mají i někteří ekologové.