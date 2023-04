Deník připravil souhrn miliardářů spojených s moravskoslezským regionem.

EDITORIAL ALEŠE UHRA

Respekt úspěšným byznysmenům

O Moravskoslezském kraji se vždycky tradovalo, že je místem s neomezenými podnikatelskými možnostmi. Rázovitý region vyprodukoval od revoluce stovky úspěšných podnikatelů a manažerů, kteří se dokázali prosadit v rámci celé České republiky i v zahraničí.

Zdejší obyvatelé by na tyto osobnosti měli být hrdí obdobně, jako na úspěšné umělce, lékaře nebo třeba sportovce. Realitu ovšem všichni známe…

Respekt a přirozená úcta k mnohým z nich často nepřichází ani v případech, kdy se byznysmeni mění ve filantropy, resp. mecenáše, a snaží se vydělané peníze alespoň zčásti investovat zpátky do regionu.

A kdo vládne žebříčku těchto miliardářů Moravskoslezského kraje v současnosti?

Kellnerova stopa v Moravskoslezském kraji: Škoda Vagonka i ostravský Baník

Deník se pokusil sestavit žebříček nejbohatších a také nejvlivnějších podnikatelů, kteří jsou nějakým způsobem spjati s naším regionem. Záměrně tam doplnil i cizince, kteří největší zahraniční podniky v regionu vlastní.

Úkol to byl hodně složitý a vlastně od samého počátku nesplnitelný. Je totiž možné, že v žebříčku Deníku někteří miliardáři scházejí a jiná jména tam podle znalců podnikatelského prostředí zase už být nemají.

Důvody jsou každému zasvěcenému čtenáři zřejmé, informace o svém majetku si každý podnikatel chrání. I proto berte stávající žebříček Deníku s malou rezervou. Redakce vycházela z veřejně dostupných zdrojů a hlavně pak z dat prestižního časopisu Forbes, který se jako jediný v zemi majetku podnikatelů dlouhodobě seriózně věnuje a mapuje ho.

Strnad, Otava, Chrenek, Světlík i cizinci. Jak dobře znáte miliardáře z MS kraje?

Možná píšete psacími potřebami Kooh-i-noor Vlastislava Břízy, necháváte si vozit balíky Zásilkovnou manželů Kijonkových či potraviny z Rohlík.cz vlastněného Tomášem Čuprem. Dům vám třeba zabezpečuje bezpečnostní systém Jablotron Dalibora Dědka a nakupujete ve stavebninách DEK Víta Kutnara či konkurenčních Pro-Doma Josefa Mařince. Anebo si coby sportovní příznivci hlídáte výsledky v aplikaci Livesport Martina Hájka či odebíráte energie od společnosti Carbounion Petra Pauknera.

Miliardář Otava zavře továrny v Rakousku. Výrobu hliníku přesune na Bruntálsko

Avšak o těchto a dalších miliardářích, kteří svůj byznys rozjeli v jiných koutech České republiky blíže řeč nebude. Vybrali jsme podnikatele a mecenáše s mnohem větším dopadem či vazbou na Moravskoslezský kraj. A to nejen českého původu. Zaměřili jsme se i na některé cizince, protože řada velkých firem má zahraniční vlastníky.

Toto jsou lidé spojení s Moravskoslezským krajem s největším majetkem. V závorce uvádíme tu firmu či firmy, které mají přímou vazbu na region, přestože mnohdy nejsou hlavním zdrojem zisku jejich vlastníků, uveden je také jejich majetek, je-li přesněji znám. Aktuálně nejskloňovanějším, byť ne nejmovitějším miliardářem z kraje je hokejista David Pastrňák.

ČEŠTÍ MILIARDÁŘI

1. Tomáš Němec (Okin BPS, 15. nejbohatší Čech, 22 miliard korun)

Tomáš NěmecZdroj: Archiv

Patnáctý nejmajetnější Čech a zároveň největší boháč s vazbami na Moravskoslezský kraj. Tomáši Němcovi patří prostřednictvím firmy ConsilTech podíl v ostravské IT společnosti s celosvětovým dosahem – Okin BPS. Hodnota jeho majetku dosáhla podle Forbesu v uplynulém roce dvaadvaceti miliard korun a stále roste. Brzy pětašedesátiletý podnikatel z Prahy podniká v řadě odvětví od investic přes průmysl, reality, sportovní zboží (na jeho lyžích jezdí Ester Ledecká, pozn. red.), zemědělství až po potravinářství. Cenu, za kterou před pěti a půl lety kupoval podíl v Okin BPS, firmy nezveřejnily, odhaduje se však na stovky milionů korun. Okin musel před dvěma a půl lety masivně propouštět, o práci přišlo na šest set lidí, podle informací Deníku však znovu sílí a zaměstnance naopak přijímá.

2. Michal Strnad (Tatra Trucks, 18. nejbohatší Čech, 18,5 miliardy)

Michal StrnadZdroj: Archiv

Mnozí si pod Strnadovým impériem stále ještě představují spíše Michalova otce Jaroslava. A odůvodněle. Padesátiletý podnikatel z Chrudimi se vypracoval prostřednictvím zbrojního průmyslu a založil průmyslově-technologický holding Czechoslovak Group, do kterého patří i kopřivnický výrobce automobilů Tatra Trucks. Posledních pět let už je však vlastníkem třetí nejstarší existující automobilky na světě (koupené před šesti lety) i celého holdingu CSG jeho syn Michal (Jaroslav Strnad se realizuje zejm. prostřednictvím firmy CE Industries, pozn. red.). Po převodu sta procent otcova podílu v CSG se v pětadvaceti letech stal nejmladším českým miliardářem. A náramně se mu daří i ve třiceti. Z našeho přehledu moravskoslezských miliardářů, tedy těch českých, je mužem s nejrychleji se zhodnocujícím majetkem. Ještě v roce 2020 měl podle Forbesu majetek v hodnotě 8,5 miliardy korun, o rok později to bylo už 12,5 miliardy a v loňském roce jej opět rekordním tempem zhodnotil na 18,5 miliardy korun! Jak holding CSG, tak i přímo Tatra Trucks figurují ve velkých armádních zakázkách na obranu České republiky.

3. Petr Otava (OKK Koksovny, 19. nejbohatší Čech, 18,2 miliardy)

Petr OtavaZdroj: Archiv

Není Ostravan, který by neznal OKK Koksovny, společnost, která provozuje jedinou koksovnu Svoboda v Ostravě-Přívoze, jejíž vliv na životní prostředí je podle samotné společnosti minimální, podle magistrátu znatelný. Prostřednictvím skupiny MTX Group patří OKK Koksovny loni devatenáctému nejbohatšímu Čechu Petru Otavovi. Ostravský rodák žijící v Praze má jmění přesahující osmnáct miliard korun, které stále zhodnocuje. V poslední době i díky intenzivnímu rozvoji byznysu s nemovitostmi ve Španělsku. OKK Koksovny patří skupině MTX Group od prosince 2013. Tehdy skupinu vedl Petr Otava starší, syn se stal stoprocentním vlastníkem po otcově smrti v roce 2015.

4. Tomáš Chrenek (Agel, Třinecké železárny, 22. nejbohatší Čech, 17 miliard)

Tomáš ChrenekZdroj: Archiv

Pokud bychom na seznamu hledali muže, který (v přímé úměře k hodnotě svého majetku) představuje největší symbiózu s Moravskoslezským krajem, dost možná by volba padla na Tomáše Chrenka. Český podnikatel slovenského původu spoluvlastní Třinecké železárny a má stoprocentní podíl ve skupině AGEL. Třinecký „Werk“ Chrenek ovládá spolu s několika slovenskými miliardáři (viz níže) prostřednictvím akciové společnosti Moravia Steel ze skupiny Finitrading. Ta, pro zajímavost, vlastní například i barrandovské filmové studio. Moravia Steel je kromě pětiletého období po privatizaci v roce 1991 jediným vlastníkem Werku v éře samostatného českého státu. Chrenkův majetek roste (meziročně o 1,5 miliardy, pozn. red.) také díky skupině AGEL. Největší soukromý poskytovatel zdravotnické péče ve střední Evropě má ve svém portfoliu desítky nemocnic, poliklinik, laboratoří a dalších zdravotnických zařízení v Česku i na Slovensku a dál expanduje. Třinec navíc Chrenek uvádí, spolu s jím vlastněným pražským zámkem Koloděje, jako své bydliště.

5. Miroslav Kurka (Prosperita holding, 54. nejbohatší Čech, 8 miliard)

Miroslav KurkaZdroj: Archiv

Narodit se v Ostravě a přestěhovat se do Prahy? Pro mnohé podnikatele je to běžná praxe. Miroslav Kurka se vydal opačným směrem. Ostravský byznysmen vybudoval investiční holding Prosperita spolu se svým otcem a realizuje se skrze něj v energetice, slévárenství, strojírenství, textilní výrobě, ale i ve víně a školství. Právě Prosperita holding je totiž vlastníkem nové ostravsko-pražské Panevropské univerzity, jež je první univerzitou v Česku po novelizaci vysokoškolského zákona a která jen v Ostravě eviduje na patnáct set studentů. Činnost zahájila v září po transformaci Vysoké školy podnikání. Koncern Prosperita holding je v Ostravě dobře znám i prostřednictvím svého sídla a stejnojmenného paláce v Nádražní ulici známého také jako Krausova vila. Miroslav Kurka svůj majetek zhodnotil meziročně o čtvrtinu!

6. René Matera (Promet Group, Tatra Trucks, 60. nejbohatší Čech, 7,2 miliardy)

René MateraZdroj: Archiv

Druhý „tatrovák“ na seznamu. Materova rodina úzce spolupracuje se Strnadovými, s nimiž společně v roce 2017 vskřísili kopřivnickou Tatru coby noví spolumajitelé. Společně se pak loni René Matera s Michalovým otcem Jaroslavem Strnadem (jehož v přehledu „moravskoslezských" miliardářů stále nelze zcela opomíjet) zaměřili také na chorvatský trh, kde koncem léta ovládli tamní největší strojírnu a výrobce nákladních vagonů Đuro Đaković. René Matera je však zejména majitelem holdingu Promet se sídlem v Ostravě, prostřednictvím něhož ovládá strojírenské a nástrojářské firmy. Promet Group vlastní René Matera se svou manželkou Hanou, výrazně se angažují i dcera Denisa a syn Radim. Strojírenská a metalurgická skupina je šestou největší rodinnou firmou v České republice. A když byla řeč o Strnadových, jejich CSG je dokonce druhou největší (a byla i první).

7. Pavel Juříček (Brano Group, 62. nejbohatší Čech, 6,9 miliardy)

Pavel JuříčekZdroj: Archiv

Možná není mezi širokou veřejností tak známou postavou jako Chrenek či Otava, přesto se jim může stavět na roveň. A pokud ne majetkem, přínosem pro region určitě. Pavel Juříček trvale žije v Hradci nad Moravicí, kde také založil společnost Brano Group, která se zabývá výrobou autodílů, automotive a zvedacích zařízení. Podle dřívějších prohlášení by měl nyní brněnský rodák předávat vedení své skupiny dodávající komponenty do autoprůmyslu dětem Lence a Václavovi. Sám se chce věnovat investicím a vodíkovým projektům, kterých je propagátorem. Do továrny na výrobu vodíku investoval i v USA. Juříček je prvním a zároveň jediným mužem na našem seznamu, jemuž podle Forbesu meziročně klesla hodnota majetku, a to o 300 milionů.

8. Gabriel Večeřa (Beskyd Fryčovice, 80. nejbohatší Čech, 4,7 miliardy)

Gabriel VečeřaZdroj: Archiv

O jednom z jeho podnikatelských plodů, skupině Agro-Měřín, se lidé v regionu bavili před necelým rokem, když v Ostravě a Havířově končily její prodejny se zdravými surovinami Rynek. Lidmi oblíbené, leč spoře navštěvované. Ukázalo se však, že Gabriel Večeřa ví, kdy se odstřihnout od ztrátových podniků. Ostatně meziroční zisk 0,7 miliardy na 4,7 miliardy v nelehké době toho je důkazem. Podnikatel z Valašského Meziříčí v Moravskoslezském kraji vlastní podnik Beskyd Fryčovice, který je jedním z hlavních dodavatelů zbylých provozoven konceptu Rynek a zároveň letitou stálicí na potravinářském a obchodním trhu. Sídlí ve stejnojmenné obci Fryčovice v podbeskydské krajině na Frýdecko-Místecku. Večeřa si své soukromí bedlivě chrání.

9. Jan Světlík (Cylinders Holding, 98. nejbohatší Čech, 3,2 miliardy)

Jan SvětlíkZdroj: Deník/Lukáš Kaboň

Před lety mnohými odepisovaný vítkovický průmyslník se znovu postavil na nohy. V minulosti bylo posláno do úpadku několik Světlíkových firem se závazky násobně převyšujícími jeho majetek, někdejší vlastník významného strojírenského holdingu Vítkovice však znovu našel způsob, jak stoupat vzhůru. Svědčí o tom o meziroční zhodnocení majetku z 2,5 miliardy korun na 3,2 miliardy korun v minulém roce. Světlík si ve své „stáji“ ponechal už jen jediného oře – skupinu Cylinders Holding specializující se na ocelové lahve na stlačený plyn. Patří do ní firmy Vítkovice Cylinders, Vítkovice Milmet a Cylinders Bel. Milovník umění, kterým si vyzdobil svůj Rothschildův empírový palác v Ostravě-Vítkovicích, je velkým ostravským i regionálním patriotem. Navzdory tomu Světlík část výroby přesouvá do Polska kvůli rostoucím cenám energií.

10. Jannis Samaras (Kofola)

Jannis SamarasZdroj: Deník/František Kuba

„Pan Kofola“, jak se někdy Samarasovi také přezdívá, je dalším důkazem toho, že v Hradci nad Moravicí se boháčům zkrátka dobře žije. Rodák z nedalekého Krnova sice žebříčky nejbohatších, jak se sám v minulosti vyjádřil, nemá rád, přesto v přehledu Deníku nemůže chybět. Vybudoval se od píky a dodnes zůstal velmi skromným mužem. Se svou rodinou vlastní více než polovinu akcií (asi 68 procent) známé nápojářské značky, díky níž Forbes před dvěma lety vyčíslil hodnotu jeho majetku na 3,5 miliardy korun a Samarase zařadil na pozici 88. nejbohatšího Čecha, v následujících letech se po drobném poklesu hodnoty majetku do TOP 100 nevešel. Syn poválečného emigranta z Řecka tak ze svého pohledu možná „konečně“ vypadl z nenáviděných žebříčků, my si mu dovolíme pozornost vrátit.

Petr Lamich (Lama Energy Group, Telly)

Petr LamichZdroj: Archiv

Naposledy mezi stovkou nejbohatších Čechů figuroval v roce 2020 s kapitálem 2,7 miliardy korun, mezi přední byznysmeny Moravskoslezského kraje však Petr Lamich patří nadále. A považuje ho za svůj domov. Vedle Juříčka je už druhým byznysmenem, který žije v asi pětitisícovém Hradci nad Moravicí na Opavsku. Zasídlil tam i svou firmu a zaměstnává v ní lidi z okolí. Vývoj jeho podnikatelské činnosti byl rozmanitý a i dnes je Lamich rozkročený do řady odvětví. Začínal a zbohatl na těžbě plynu a ropy, ostatně i dnes jeho Lama Energy Group na Břeclavsku těží tyto komodity. V tomto odvětví nakupoval podíly i ve Spojených státech amerických a v Kanadě. Kromě toho se však Lama Energy činí také v energetice a teplárenství, průmyslové výrobě (kabiny pro vysokozdvižné vozíky, čtyřkolky) a širší veřejnosti je jinak poměrně neznámý podnikatel stranící se publicity znám díky digitální televizi a mobilnímu operátorovi. Někdejšího předního sportovního vysílatele DigiTV transformoval v Telly a lidem poskytuje také telefonní služby prostřednictvím LAMA mobile.

Václav Daněk (Ridera)

Václav DaněkZdroj: Deník/Petr Jiříček

Pan Ridera. Jeho ostravská společnost s charakteristickým „erkem" patří mezi silné regionální hráče na poli stavebnictví i obchodování s pevnými palivy, kamenivem a dalšími hmotami, působí také v zahraničí. Její záběr je však mnohem širší – ve Vítkovicích provozuje sportovní komplex, pohybuje se také na realitním trhu a od roku 2016 je její jméno výrazně spjato také s vítkovickým hokejem, jehož je generálním partnerem. Takové je dnes moravskoslezské impérium muže, který před lety strávil jistý čas „v ústraní“ a čekal na vhodný okamžik, kdy seznovu zařadí mezi přední hráče. To bylo v době přerodu někdejší stavební firmy Tchas v Rideru. Daněk si nechal jednu jeho divizi, zbylé pod francouzskými majiteli, kterým je prodal, zkrachovaly. Už tehdy se projevily cit a zkušenosti Václava Daňka, nyní jeho Ridera prosperuje a působí i v Polsku, Maďarsku, Německu a na Slovensku. Hodnota Daňkova majetku není známa.

David Pastrňák (hokejista Boston Bruins)

David PastrňákZdroj: Deník/Pavel Netolička

První a jediný miliardář v přehledu Deníku, který primárně nebohatne podnikáním či zděděním prosperujícího byznysu, s hokejkou v ruce se díky svým kouzlům vypracoval od píky a v uplynulých dnech podepsal královsý kontrakt ve Spojených státech amerických. Rodák z Havířova a odchovanec tamního hokeje v příštích letech překoná Jaromíra Jágra a stane se nejlépe vydělávajícím českým hokejistou v zámořské NHL. Populární „Pasta“ totiž v Bostonu prodloužil a notně vylepšil smlouvu, svým podpisem stvrdil osmiletý kontrakt, který mu vynese v průměru 248 milonů korun ročně (11,25 milionu dolarů). Za osm let si tak David Pastrňák vydělá zhruba dvě miliardy korun, byť v královsky placených vodách sportovci musejí počítat se zdaněním v řádu několika desítek procent hrubého výdělku. Pastrňák by si navíc podle informací ze zámoří měl přijít také na podpisový bonus ve výši 26,5 milionu dolarů. Dosud pobíral od roku 2017 6,7 milionu dolarů ročně, první tři roky v zámoří pak v rámci nováčkovského kontraktu necelý milion dolarů ročně. V roce 2032 by měl mít Pastrňák za dobu svého působení v NHL vyděláno 132,85 milionu dolarů hrubého (Jaromír Jágr vydělal v zámoří 128,15 milionu dolarů, pozn. red.).

ZAHRANIČNÍ MILIARDÁŘI

1. Ivar Tollefsen (Heimstaden, 492. nejbohatší člověk světa, 5,3 miliardy dolarů)

Ivar TollefsenZdroj: Archiv

Přecházíme k větším kalibrům a rovnou k jednomu z nejbohatších mužů světa. Jméno norského byznysmena Ivara Tollefsena toho možná lidem moc neřekne, nepřímo je na něm však závislá spousta lidí v regionu. Je totiž majitelem společnosti Heimstaden, které aktuálně patří někdejší hornické byty OKD, jichž vlastní asi 44 tisíc. Byty největšího poskytovatele nájemního bydlení v regionu a jednoho z největších v Evropě nejsou jediné, které Tollefsenovi zhodnocují majetek. Po Evropě jich má celkem na sto tisíc. Byty jsou však jen zlomek příjmů muže, který vedl polární expedice nebo jel slavnou rallye Dakar. Jeho jmění zahraniční analytici Forbesu vyčíslili v závěru roku na 131,5 miliardy korun a zařadili jej na 424. příčku mezi světovými boháči. V zahraničním žebříčku Forbesu vedeném v reálném čase však před několika týdny Tollefsen spadl na 492. místo a 6. února byl s 5,3 miliardy dolarů „až“ 507. nejbohatší člověk světa. Muže, který si loni koupil dokonce celý poloostrov na španělské Mallorce, však „drobné“ sezonní výkyvy jmění patrně příliš netrápí.

2. Čong Ui-sun (Hyundai Motor Manufacturing Czech, 3,1 miliardy dolarů)

Čong Ui-sunZdroj: Archiv

Ačkoliv by označení „pan Hyundai“ sedělo spíše na jeho otce Čong Mong-ku (se jměním 4,2 miliardy dolarů) nebo možná ještě lépe na jeho dědečka Čong Ču-jonga, který jihokorejskou automobilku Hyundai založil, je to právě Čong Ui-sun, komu se ředitelé a zaměstnanci nošovické automobilky nepřímo zodpovídají. Čong Ui-sun je předsedou Hyundai Motor Group a také jediným synem a „dědicem“ svého otce a čestného předsedy Hyundai Motor Group. Rodina v jediném závodě Hyundai v Evropské unii zaměstnává asi 3,5 tisíce lidí, byť i s přímými dodavateli automobilky v regionu je to více než 12 tisíc lidí. Jmění Čong Ui-suna je vyčísleno na 3,1 miliardy dolarů.

3. Sandžív Gupta (Liberty Ostrava, 75. nejbohatší Ind, 2,82 miliardy dolarů)

Sandžív GuptaZdroj: Archiv

Pro kunčickou huť Liberty byli v posledních dvaceti letech klíčoví dva Indové. Ten první – Lakšmí Mittal – ji v roce 2003 koupil za nižší stovky milionů korun (a vytáhl z ní 47 miliard korun), aby ji v roce 2019 prodal druhému Indovi, byť žijícím v Londýně, Sandžívu Guptovi. Ten patří mezi stovku nejbohatších lidí v Indii, před pěti lety byl majetek jeho rodiny vyčíslen na 3,5 miliardy dolarů, nyní je to (v reálném čase k 6. únoru, pozn. red.) 2,82 miliardy dolarů. „Nejhůře“ na tom byla Guptova rodina v roce 2019 s 2,2 miliardy dolarů. Jeho rodina má v Indii silnou průmyslovou tradici. Gupta klade důraz na moderní technologie, i v souladu s jeho představou chce Liberty Ostrava vyrábět do roku 2030 takzvanou „zelenou ocel“ bez uhlíkové stopy. V roce 2021 však huť vypustila do ovzduší nejvíce emisí prachu ze všech průmyslových podniků v zemi. Za zmínku určitě stojí, že britská BBC Guptu před lety ve svém dokumentu označila za Ocelového muže (Man of Steel), což sedí, vezmeme-li v potaz, že svou firmu Liberty založil už jako student na Cambridgi.

4. Ján Moder (Třinecké železárny, 15. nejbohatší Slovák, 370 milionů eur)

Ján ModerZdroj: Archiv

Další „cizinec“ na seznamu. Podobně jako následující trojice bratrů, pro změnu z Polska, se však v regionu osobně silně angažuje. Jeho majetek za uplynulý rok je vyčíslen na 370 milionů eur, tedy asi 8,8 miliardy korun, čímž by se při zapojení do žebříčku tuzemských miliardářů z kraje zařadil na čtvrté místo. Navzdory poklesu majetku o třicet milionů eur může být jeden z nejbohatších Slováků současnosti spokojený. Hokejový klub Oceláři Třinec, jehož je prezidentem, loni potřetí v řadě vyhrál tuzemskou Extraligu. Podobně si Moder vede i v podnikatelské sféře, přestože tam se na výsledcích projevil těžký loňský rok a devalvoval Moderův majetek o třicet milionů eur. Jak už bylo naznačeno u medailonku Tomáše Chrenka, Ján Moder je jedním ze slovenských miliardářů ovládajících skupinu Finitradnig, jejíž firma Moravia Steel vlastní třinecký „Werk“. Úspěchy železáren a hokejistů jdou za Moderem ruku v ruce.

5. bratři Wałachovi (3WFoundation, odhadovaný majetek: miliardy korun)

Bratři Walachovi.Zdroj: Se souhlasem Klub zdraví

Po slovenských kořenech se podíváme i na ty polské. Mezi nejvýraznější tváře z česko-polského pohraničí totiž patří trojice bratrů Wałachových. Adama, Mariusze a Valdemara možná veřejnost stále nejvíce zná jako zakladatele Walmarku, výrobce doplňků stravy v čele s hlavně dříve populárními Marťánky. V současnosti ale známí filantropové zaujali veřejnost opět, a to velmi štědrým gestem. V uplynulém roce věnovali třicet procent svého majetku na dobročinné účely, když sami založili nadaci 3WFoundation, jež je má názvem připomínat. Částka oceněná na 1,8 miliardy korun by se ale měla ještě rozšířit, bratři avizovali zájem převedení majetku pro nadaci až do výše padesáti procent. Prioritou nadace je podporovat křesťanské projekty, pomáhá však také nemocným dětem, postiženým či lidem bez domova. Pozornost Wałachovi věnují Těšínskému Slezsku, z něhož pocházejí, a také polské národnostní menšině v České republice, které jsou se svými rodinami součástí.

6. Peter a Rudolf Šuškové (Ostravské opravny a strojírny)

Logo společnosti Ostravské opravny a strojírny bratrů ŠuškovýchZdroj: Archiv

Bratři původem ze Slovenska jsou majiteli několika firem v České republice, s Moravskoslezským krajem je nejvíce váže vlastnictví Ostravských opraven a strojíren. A také dvě velké vily na okraji ostravského městského obvodu Lhotka. Zatímco největší opravna železničních kolejových vozidel u nás je s přibližně pěti sty zaměstnanci zároveň významným zaměstnavatelem v regionu a věčně plná, vily oproti tomu místy zejí prázdnotou. Dva z nejbohatších Ostravanů totiž žijí převážně v zahraničí, konkrétně ve Švýcarsku. V médiích se o nich v posledních letech hovořilo spíše v souvislosti s různými spory. Před bezmála třemi lety zasahovala policie ve vagonce v Lounech při sporech mezi novými majiteli a v našem přehledu rovněž zastoupeným miliardářem Michalem Strnadem, nedlouho poté se jejich Ostravské opravny a strojírny ocitly na černé listině státní společnosti ČD Cargo, na jejíchž zakázkách byly v minulých letech hodně závislé.

Zátorského strmý pád: z miliardáře je štvanec

Zdeněk Bakala (vydavatelství Economia)

Zdeněk BakalaZdroj: Deník/Martin Divíšek

Do žebříčku nejbohatších mužů Moravskoslezského kraje patří bezpochyby i kontroverzní postava - miliardář Zdeněk Bakala, rodák z Opavy. V devatenácti letech emigroval do USA, kde se stal spoluzakladatelem investiční skupiny Patria. V Česku je majitelem vydavatelství Economia, pod které vedle Hospodářských novin spadá i magazín Respekt nebo server Aktuálně.cz. Nejvíce zbohatl díky společnosti OKD, která ale nakonec skončila v úpadku a převzal ji znovu stát. Zdeněk Bakala v současnosti žije s rodinou ve Švýcarsku a do Česka se téměř nevrací.