Karel Janeček je matematik a miliardář, což mu umožňuje přemýšlet o světě v neobvyklých souvislostech, věnovat se filantropii a usilovat o změny k lepšímu. Propaguje například spravedlivější volební systém, který voličům umožní dávat kandidátům kladné i záporné hlasy.

Jeho manželka Lilia Khousnoutdinová je moderní kněžka, co prostřednictvím rituálů hledá spojení mezi říší bohů a lidí, pozemského a nekonečného. V květnu Janečkovi porodila druhé dítě. Také krnovského rodáka a majitele nápojového impéria Kofola Jannise Samarase řadí časopis Forbes mezi stovku nejbohatších Čechů.

„Zkuste najít jiná kritéria úspěchu než peníze,“ vzkázal Samaras do Forbesu při této příležitosti. Jannis Samaras nevystupuje na veřejnosti moc často. Pozvánku Karla Janečka a Liliy Khousnoutdinové do krnovského klubu Kofola ale nemohl odmítnout.

Protože Karel Janeček je matematik, a jeho manželka Lilia rozumí magické stránce čísel, začíná setkání v klubu Kofola v neobvyklém čase: 17.42 hodin. Protože hosté patří k nejbohatším a nejúspěšnějším z nás, nebudou se v Kofole zabývat vybíráním vstupného. Vstup je zdarma.

Aby připomenuli nadčasové hodnoty v politice, završí setkání s Krnovany promítáním filmu Hovory s TGM.Ve filmu spisovatel Karel Čapek chystá knihu rozhovorů s prezidentem Masarykem k desátému výročí vzniku Československa. Vede s ním vzrušené debaty o světě, o politice i politicích, o Češích, o lásce a o ženách. Masaryk ve filmu ukazuje, že není pouze tatíček zakladatel a ikona z učebnic, ale muž z masa a kostí. Kromě hlubokých myšlenek má schopnost obstát ve vysoké politice plné intrik.

Diskusní pořad vklubu Kofola je koncipovaný tak, že jeho aktéři budou nejen mluvit, ale také naslouchat. „Přijďte si s námi popovídat o tom, co vás trápí, a prostřednictvím dialogu hledat cestu k radostnější budoucnosti! V neděli 12. září pro vás pořádáme debatní večer nazvaný Jak najít radost v těžké době. S mou ženou Lilií a našimi hosty budeme hledat recepty a řešení toho, co vás v současném světě, v životě, ve vaší obci či v rodině trápí, a jak se vrátit k tomu, co nám všem dělá největší radost, ať už jsou to děti, rodina, smysluplná práce, sport či pomoc ostatním.

Začínáme v krnovském Kofola Music Clubu v neděli 12. září v 17.42. Vstup je zdarma a po skončení debaty se s námi můžete podívat na úspěšný český film Hovory s TGM. Těšíme se na vás!,“ vzkázal potenciálním zájemcům o dialog Karel Janeček.