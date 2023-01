"Například devítiletý Viktor z Doněcké oblasti by chtěl, aby už nebyla válka a mohl si v klidu hrát venku s kamarády, moc by si také přál jízdní kolo. O to si napsal svatému Mikuláši, který se na Ukrajině slaví 19. prosince. Některá přání splnit nedokážeme, ty ostatní, ale ano a s pomocí českých dárců se to podařilo u více než padesáti potřebných dětí," uvedla k akci v tiskové zprávě mluvčí Diecézní charity ostravsko-opavské Sylva Lejsková.