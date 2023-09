/FOTOGALERIE/ Dlouhá fronta před vchodem do krnovského klubu Kofola v pátek 22. září 2023 deklarovala, že na koncert Michala Davida je sál vyprodaný do posledního místa. Mnozí Krnované si připadali jako na třídním srazu, když v Kofole potkávali spolužáky, se kterými vyráží na koncerty Michala Davida už desítky let…

Michal David v Krnově 22.9.2023 | Video: František Kuba

Navíc svou vášeň pro hity jako Nonstop, Pár přátel nebo Diskopříběh sdílí generace rodičů spolu s potomky. Společně znovu objevují nejen hudbu, ale také plastová céčka jako módní doplněk na mejdany.

Michal David v posledních letech koncertoval jen v největších městech, takže atmosféra krnovského klubu byla pro něj zajímavá zkušenost. „Myslím, že se pobavíme, a že si to užijeme. Když vás mám takto blízko u těla, je to bomba. V O2 aréně jsou lidi taky super, ale jsou ode mě strašně daleko. Tady vás mám přímo u sebe,“ pochvaloval si Michal David atmosféru Kofoly, kde vidí svým fanouškům zblízka do očí.

Davidovy chytlavé melodie se snadno zapamatují, stejně jako refrény, takže většinu hitů zpívalo publikum sborově s ním. Texty jeho písní často vyprávějí příběhy, se kterými se posluchači mohou ztotožnit. Nebo Davidovým fanouškům připomínají spoustu historek a okamžiků, které prožívali s těmito šlágry.

„Kdybych měl dnešní koncert shrnout jedním slovem, bylo to profesionální. Publikum dokáže ocenit, že dostali poctivou show se spoustou energie od první do poslední minuty. Michal David je především šoumen, který umí bavit lidi a má cit pro to, co chce jeho publikum. Znovu jsem si uvědomil, jak jsou dnes hudební žánry propojené, když jsem v doprovodné kapele Michala Davida viděl muzikanty, které znám z Citronu nebo z Monkey Business,“ zhodnotil koncert provozovatel klubu Kofola Martin Hradečný.