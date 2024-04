Meteorologickou stanici v Karlově Studánce obsluhoval od dubna 1999 Ludvík Janíček. Po jeho smrti službu převzala jeho žena Marie, která se však před časem odstěhovala. Stanice zůstala bezprizorní a lázně se ji rozhodly zrušit.

„Přivezli jsme ji se sousedem. S jejím převozem jsme spěchali, protože tam do konce týdne nemusela být. Musím ji natřít, nechat uschnout, sešroubovat. Chci ji dát do sadu, takže ji budu muset zakopat nejméně metr do země,“ říká amatérský meteorolog Michal Zajonc.

V plastové meteorologické budce zůstal zachován jeden přístroj, termohydrograf, který měří teplotu a vlhkost. „Funguje, jen do něj musím dát pásky. Přijdou do ní jiné teploměry. Hlavně automatizované, které mám teď volně položené na trámu,“ nastínil plány se stanicí její nový majitel.

O meteorologii se Michal Zajonc zajímá od dětství. V březnu 2011 si na zahradu přivezl manuální meteorologickou stanici. Ta z Karlovy Studánky je tak jeho druhou v pořadí.

„Meteorologie je i poměrně drahý koníček, spoustu věcí si musí člověk sám sehnat. Přístroje sháním přes aukce, lidé často ani neví, co tam draží. Třeba tento barometr z roku 1870 někdo dražil jako nález z půdy,“ ukazuje Michal Zajonc.

Javorník, kde žije, je charakteristický extrémy počasí. Předurčují je přírodní podmínky. Zatímco na východ a sever se otevírají polské roviny, západní konec městečka svírá hluboké údolí a silnička se šplhá k sedm set metrů vysokému hřebeni Rychlebských hor.