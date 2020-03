V úmyslu snížit riziko šíření nákazy novým koronavirem Městský úřad v Bruntále zkrátil úřední hodiny pro veřejnost.

Od pondělí 16. března až do odvolání jsou úřední hodiny pro veřejnost pouze v pondělí od 8 do 10 hodin a ve středu od 13 do 15 hodin.