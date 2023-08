/FOTOGALERIE, VIDEO/ Říká se, že nejhezčí pohled na svět je z ptačí perspektivy. Více než dvě desítky rozhleden a vyhlídek na Šumpersku, Jesenicku a Bruntálsku jsou proto oblíbeným cílem řady turistů. Často mají svou charakteristickou podobu, podle níž je většina návštěvníků bezpečně pozná. Určit rozhlednu podle výhledu, který skýtá, ale dokážou jen opravdoví znalci.

Deník každý týden přináší sérii snímků, panoramat z jedné z rozhleden v regionu. Na vás, čtenářích, bude určit, o jakou vyhlídkovou věž se jedná. Nápovědou bude anketa pod článkem.

Z rozhledny pro tento týden je jako na dlani vidět město ležící na úpatí kopce. Patrný je také velký rybník a ještě jedna stavba. Tu však neukážeme, protože by se jednalo o příliš velkou nápovědu.



Tipovali jste v minulém dílu správně?

V minulém díle jsme vystoupali na rozhlednu Biskupská kupa u Zlatých Hor. Ta byla postavena jako první kamenná rozhledna v Jeseníkách v roce 1898 k příležitosti padesát let vlády císaře Františka Josefa. Původně proto nesla název Kaiser Franz Josef Warte. V průběhu obou světových válek sloužila jako pozorovatelna. V roce 1966 byl vstup na věž zakázán z důvodu instalace televizního převaděče. Rozhledna byla opět zpřístupněna v roce 1998.

Z ochozu vyhlídkové věže lze vidět hlavní vrcholy jesenických hor včetně Pradědu. Západním směrem lze spatřit Králický Sněžník i Sněžku. Na východě pak Beskydy a za velmi dobré viditelnosti nejvyšší štíty Vysokých Tater. Rozlehlá pláň polské nížiny se otevírá severním směrem, kde lze pozorovat komíny druhé největší tepelné elektrárny v Polsku u Opole (65 kilometrů) a obrysy sto kilometrů vzdáleného města Wroclaw.

Rozhledna Biskupská kupa u Zlatých Hor:

Na Biskupskou kupu lze vystoupat po zelené turistické značce z centra Zlatých Hor (4 kilometry) nebo po téže značce z druhé strany od parkoviště Petrovy boudy (2 kilometry).

V hlavní sezoně od května do září je rozhledna přístupná denně od 10 do 18 hodin. V říjnu denně do 16 hodin, v listopadu od úterý do neděle do 15 hodin. Od prosince do března je otevřena o víkendech mezi 10. a 15. hodinou, v dubnu je otevírací doba prodloužena do 16 hodin.

Dospělí za vstupné zaplatí padesát korun, děti do 15 let 30 korun, nejmenší do šesti let mají vstup zdarma.