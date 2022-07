Z Ostravy do Města Albrechtic

Taťána Kurečková pochází z Ostravy Staré Bělé. Na pedagogické fakultě Ostravské univerzity vystudovala obor čeština, dějepis. Její manžel Zdeněk Kurečka navštěvoval výtvarné kurzy Jaromíra Zahela, který má ve Městě Albrechticích chalupu. Jednou pozval začínající výtvarné umělce do Města Albrechtic. Pro Zdeňka Kurečku byla návštěva Albrechticka něco jako láska na první pohled.

EU zkritizovala projekty, které chtějí získat miliardy. Co to znamená pro kraj?

„Mému manželovi se tady velmi líbilo, a proto se mě zeptal, jestli bych se sem nechtěla přestěhovat. Souhlasila jsem, a bydlíme tady už víc než třicet let,“ popsala Taťána Kurečková cestu z metropole do pohraničního městečka s třemi tisíci obyvatel. Rok učila v Osoblaze, než svůj profesní život spojila s působením na Základní škole Město Albrechtice.

Školní fenomén: rychlopsaní ZAV

Důležitý okamžik v pedagogické kariéře Taťány Kurečkové nastal v roce 2001, když ji Karel Knapp, tehdejší ředitel Základní školy Město Albrechtice, nabídl rozšíření aprobace o psaní na klávesnici metodou ZAV. Doplnila si státní zkoušky o psaní na počítači a obchodní korespondenci.

Za samosběr jahod v Polsku lidé zaplatí 30 korun za kilo. V supermarketu až 180

Protože v rychlém a přesném psaní na klávesnici se dá také soutěžit, její žáci ze Základní školy Město Albrechtice brzy začali sbírat medaile. Počtem úhozů za minutu mnozí albrechtičtí školáci konkurovali studentům gymnázií. Rychlopsaní propadla celá albrechtická škola. Přidávali se učitelé i rodiče.

A co bavilo Taťánu Kurečkovou, když sama byla žákyně? „Na základní škole jsem chodila do zpěvu, hrála jsem na klavír, ráda jsem recitovala a hrála divadlo. Chodila jsem do kroužku šití a své modely předváděla rodičům na módní přehlídce. Chodili jsme po opravdovém molu. Byl to nezapomenutelný zážitek,“ ohlédla se na své školní léta Taťána Kurečková.

Přelom ve školství? Internet a mobil

Jaké jsou rozdíly mezi současnou školou a tím, jak to fungovalo před dvaceti lety? Ten hlavní rozdíl se jmenuje internet a mobil. Málokdo si dnes přečte knihu, když je její obsah kdykoliv dostupný na internetu. „Co se týká kázně, zdá se mi, že dnešní děti jsou většinou klidnější, což přisuzuji tomu, že o přestávkách používají mobily. V poslední době nemám problémy s kázní. Je to lepší, než když jsem začínala,“ zhodnotila Taťána Kurečková vývoj základních škol.

Talentovaní žáci? Mistr světa

Jejími hodinami a kroužky prošly stovky žáků, ale nejvíc si pamatuje objev mimořádných talentů. Milan Musil byl nejen dobrý žák, ale v psaní na klávesnici trénoval s mnohem staršími spolužáky. Netajil se tím, že chce být mistrem světa, a to se mu splnilo.

Milan Musil si splnil svůj klukovský sen: je mistr světa

„Povedlo se mu to v roce 2011 v Paříži, odkud dovezl několik medailí a nezapomenutelné zážitky. Mám také radost z Pamely Pettinaroli, která před čtyřmi lety zazářila v dějepisné olympiádě, když postoupila z krajského kola do celostátního. I tam se umístila na pěkném pátém místě,“ ohlédla se Taťána Kurečková za talentovanými žáky. Zatím si nedokáže představit, že po prázdninách už zůstane doma. Ráda by na škole zůstala aspoň jako vedoucí kroužku rychlého psaní ZAV. Ujišťuje všechny bývalé žáky, že ne ně moc ráda vzpomíná a přeje jim štěstí a úspěchy.