/VIDEO, FOTOGALERIE/ Prodejny zažívají těžké časy, zejména v pohraničí. Silná koruna dlouhodobě zlevňuje nákupy v Polsku. Celé rodiny pro maso, jogurty, ovoce, zeleninu, pečivo, toaletní papír, plenky nebo prášky na praní dojíždí do polských hypermarketů. Prodejnám na české straně hranice náklady rostou, ale tržby klesají.

Ve Městě Albrechticích 16. 3. 2023 otevřela BILLA maloformátovou prodejnu. | Video: František Kuba

Také ve Městě Albrechticích přibývá prázdných výkladů bývalých prodejen s nápisem "k pronájmu". Za této situace ve Městě Albrechticích otevřel novou pobočku řetězec Billa.

Z pohledu zákazníků přináší Billa do Města Albrechtic modernější kulturu prodeje a široký sortiment, což dosud měli k dispozici jen v krnovských hypermarketech nebo v polském Prudniku. „Je to věc, ze které mám já jako Albrechtičan radost. Přece jen je to posun dopředu,“ pochválil úroveň nové prodejny Petr Volný.

Obchod u albrechtického hřbitova slouží nejen místním, ale také má výhodnou polohu na dopravním tahu z Krnovska na hraniční přechod Bartultovice.

Podle zkušeností albrechtických prodejců je ale blízkost Polska pro jejich podnikání víc ohrožení než výhoda. „Lidi musí šetřit, takže do Polska teď jezdí nakupovat stále víc zákazníků. Jako by té konkurence ve Městě Albrechticích nebylo dost, teď do toho ještě přišla Billa,“ lamentuje provozovatel nedaleké prodejny, která má velmi podobný sortiment, ale chybí jí srovnatelné ekonomické zázemí velkého silného obchodního řetězce.

Ve Městě Albrechticích byla 17. března uvedena do provozu takzvaná maloformátová prodejna, jakými řetězec expanduje do měst pod pět tisíc obyvatel. Po prodejnách ve Strašicích, Bojkovicích a Zbirohu se ve Městě Albrechticích jedná teprve o jeho čtvrtou maloformátovou prodejnu v Česku. Město Albrechtice má i s místními částmi kolem 3400 obyvatel.

Nová prodejna ve Městě Albrechticích má prodejní plochu o rozloze 459 m2. Generální ředitel Billy Liam Casey uvedl, že cílem maloformátových prodejen je nabídnout zákazníkům alternativu k dojíždění za nákupy do přilehlých větších měst.

"Snažíme se jim touto cestou přiblížit a poskytnout jim služby, které jim v menších sídlech chybí,“ říká Liam Casey. „I v nové maloformátové prodejně zákazníci naleznou výrobky v kvalitě, na jakou jsou zvyklí v našich ostatních prodejnách,“ ujistil.

Zatímco zákazníci si pochvalují úroveň prodeje i bohatý sortiment, zavedené albrechtické prodejny si uvědomují, že v tak malém pohraničním městě může být společná konkurence Billy a Polska pro některé z nich likvidační.