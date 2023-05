Návštěvníci si tady mohou zakoupit různé suvenýry, hrníčky, sklenice, propisky a turistické známky, které odkazují na albrechtickou rozhlednu Hraniční vrch, linhartovský zámek a podobné atrakce. Nechybějí ani knížky o Osoblažsku a letáky s informacemi o Městě Albrechticích.

ODEMČENO: Podívejte se, jak nově vypadá empírový klenot Albrechtic

Nová Infokavárna v přízemí památkově chráněného Měšťanského domu může zpříjemnit výlety na Jesenicko nebo Osoblažsko. V nabídce jsou dále zákusky, kopečková a točená zmrzlina, poháry, chlebíčky, nápoje a samozřejmě také káva.

Infokavárna je v provozu denně, tedy od pondělí do neděle od 10 do 18 hodin. V zimních měsících je provoz případně zkrácen, a to od 13 do 16 hodin.