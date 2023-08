Co s úrodou? Zámecká zahrada v Hynčicích byla plná záhonů, chutí a nápadů

Co naši předci pěstovali v uplynulých stoletích, a my to znovu poznáváme. To je poselstvím akce, kterou uspořádali fanoušci zahradničení a gastronomie v zámecké zahradě ve Městě Albrechticích-Hynčicích.

Zámecká zahrada ve Městě Albrechticích Hynčicích, srpen 2023 | Video: František Kuba

Je příznačné, že tento zámecký park sloužil původním majitelům nejen k procházkám a piknikům, ale také k produkci ovoce, zeleniny a okrasných květin. Sejdeme se v zahradě je ústřední heslo všech akcí, které zde organizuje Alena Křištofová z Českého svazu ochránců přírody (ČSOP). Oblíbila si téměř zapomenuté odrůdy zeleniny a recepty, jak je využít v kuchyni. „Návštěvníci většinou mají vlastní zahrádky, takže naše záhony jsou pro ně inspirací, co ještě nemají a co si můžou příští rok vysadit. Všichni to známe. Někdy počasí zahradníkům nepřeje, ale jindy přijde taková úroda, že si s ní lidé neví rady. Najednou mají příliš rajčat, cuket i cibule, tak to rozdávají. Proto je tady s námi blogerka Ája, autorka dvou kuchařek a Bohyně kuchyně,“ vysvětlila Alena Křištofová. Zámecký park na Bruntálsku zmodral, pomněnková slavnost mohla začít Dodala, že dalším hostem je spisovatel a znalec zahrad Pavel Chaloupka. Jeho přednáška pro pěstitele zeleniny otevřela téma, že také užitkové zahrady mohou být krásné. Přednášku doplnil svými zkušenostmi s kvetoucími zahradami v Nizozemsku. Spolupořadatelem akce byla Okrasná zahrada Osoblaha, která dokáže kombinovat pěstování zeleniny s okrasnou funkcí zahrady. Cuketa, mangold, patizon, kadeřávek… Alena Křištofová kromě komentovaných procházek zámeckým zahradničením připravila recepty, jak úrodu zpracovat. „Určitě vám už někdo nabízel cukety. Proto tu máme recepty třeba na cuketové vafle nebo cuketový džus. Všechny recepty jsou odzkoušené a moc dobré. Znáte mangold? Úžasná zelenina, které se letos obzvlášť daří. Také kadeřávek nebo patizon je zelenina, kterou si mnozí váhali vysadit, protože je neznají a neumí využít. Přitom stačí ochutnat některý z receptů, a najednou zapomenutá zelenina sklízí veliký úspěch,“ doplnila Alena Křištofová k akci Tři století v zahradě. Zámecký park láká na přehlídku starých odrůd Užitná část Zámecké zahrady, kterou obhospodařuje s rodinou jako didaktický projekt, dnes už má přes dva tisíce metrů čtverečních. Samozřejmostí je konzultace zahradnických aktivit s památkáři, protože se jedná o kulturní památku. Vstřícné k těmto aktivitám jsou také Lesy ČR, které pozemky pronajímají a mají podobné smýšlení o propojení zámeckého parku s okolní přírodou. „Zahrada je v tomto vegetačním období na vrcholu produkce. Chtěli jsme ukázat, že zahradničení může být také zábavou a odpočinkem, nejen dřinou. Můžeme si zahradu užívat, to je poselstvím akce. Je to oslava zahrad, kterými se můžeme kochat a také je ochutnávat,“ uzavřela Alena Křištofová.

