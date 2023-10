Czendlik několikrát zopakoval, že papež František má od začátku pontifikátu jeho sympatie. „Když někdo přijde na faru a pozdraví „Pochválen buď Ježíš Kristus“, okamžitě se ptám: "Kolik potřebujete"? Většinou to jsou bezdomovci, protože slušně vychovaný katolík zdraví dobrý den. Když byl František zvolen papežem a poprvé se objevil v okně svatopeterského chrámu, oslovil shromážděné lidi „dobrý večer“. To jsem úplně čuměl. Dal jasně najevo, že chce být papežem všech, nejen věřících. Pozdrav typu „pochválen buď Ježíš Kristus“ osloví jen věřící. František ale svým dobrý večer pozdravil absolutně všechny. Když se loučil, řekl dobrou noc. O tom to je. Také já, když řeknu dobrý den, dobrý večer nebo nashledanou, oslovím tím všechny,“ vysvětlil Czedlik s tím, že s panem kostelníkem se samozřejmě zdraví pozdravpánbůh a spánembohem.

Ne každému katolíkovi ale vyhovuje farář obdařený nadhledem, vypravěčským talentem a smyslem pro humor, ze kterého se stala mediální celebrita. „Než se Dominik Duka stal kardinálem, byl kdysi mým biskupem v Hradci Králové. Když už byl v Praze, tak se ho novináři ptali, co si myslí o Czendlikovi. Odpověděl: Jeden Czendlik pro církev není problém. Ale kdyby jich bylo deset, to by už problém byl. Já samozřejmě problémy nechci dělat,“ vysvětlil Czendlik, jak je jeho svérázný styl kněžství vnímán v katolickém prostředí.

Zrušení celibátu? V nadsázce a s humorem

Zbigniew Czendlik prozradil, že mezi faráři se vedou diskuse, zda by v budoucnu celibát neměl být spíš dobrovolný než povinný. „Když nastoupil papež František, tak jsem do něj vkládal určitá očekávání. Myslel jsem, že něco udělá s celibátem, ale nevypadá to dobře. Žádná hezká budoucnost nás nečeká. Pokud by to papež opravdu měl v úmyslu, tak by si měl pospíšit, protože když mi bude osmdesát, tak budu v první řadě těch, co budou proti,“ vtipkoval Czendlik s tím, že po každé besedě dostává pozitivní i kritické reakce.

„Než otevřu e-mailovou poštu, předem si říkám: A jéje, to jsem zase někoho pohoršil. Zase se někdo bude modlit za moje obrácení, protože jsem podle něj takový devastátor víry. Zvědavost je ale silnější. Jedna paní mi napsala: Vážený pane faráři, poslouchala jsem na besedě, jak jste mluvil o zrušení celibátu a o tom, že až vám bude osmdesát, budete v první řadě těch, co jsou proti. Mě je osmdesát a chci vás ujistit, že v osmdesáti to ještě jde. Potěšilo mě, že ta žena pochopila mou nadsázku. Nejen, že se nepohoršila, ale ona posunula ten příběh ještě dál. Teď to můžu vypravovat a bude to ještě vtipnější,“ rozesmál Czendlik své publikum. Jeho vystoupení zakončily ovace ve stoje.

V říjnu 2023 bude mít v kinech premiéru filmový časosběrný dokument Zibi o Zbigniewu Czendlikovi.

Zdroj: Youtube