"Za Matuškovskou image jsem si za léta zpívání na tancovačkách a kolem ohňů vysloužil přezdívku Walda," představuje se Vladimír Walda Nerušil, který už dvacet let baví publikum jako Matuškův dvojník a revival. Přijal pozvání do Holčovic, aby místní potěšil matuškovským koncertem a podpořil tak sbírku na opravy kostela.

„V životě jsem měl jen dva pěvecké idoly. Ten první byl Elvis Presley a ten druhý Waldemar Matuška. Když jsem Waldemara uviděl a uslyšel v Semaforu v roce 1961, bylo mi jasné, kterou cestou půjdu.

Nemocnice v Krnově rekonstruuje sály. Výměny kloubů se teď odkládají

A když v roce 1965 vydal první LP desku "Nebeskej kovboj", koupil jsem si kytaru a hrál jeho písně všude kde se dalo,“ popisuje Vladimír Walda Nerušil jak mu setkání s českou hudební legendou změnilo život. Dnes vystupuje na akcích jako "Vladimír Walda Nerušil, nejslavnější dvojník Waldemara Matušky."

Jeho matuškovský revival vystupuje po celé republice. V roce 2007 dokonce dělal předskokana Kabátům na jejich turné. Díky tomu například v Hradci Králové zpíval na podiu, pod kterým stálo na 40 tisíc lidí. Dodnes si přesně vybavuje 30. květen 2009, když se k němu cestou na koncert do České Lípy dostala informace, že jeho idol Waldemar Matuška právě odešel do muzikantského nebe.

"Trochu jsem tušil, že se s ním něco děje, protože 9. 5. 2009 jsme s kapelou zahajovali lázeňskou sezonu koncertem na kolonádě v Marianských Lázních a pořadatel nám sdělil, že tam měl vystupovat Waldemar Matuška, ale pro nemoc nemohl přiletět, tak jsme tam místo něj my, jeho revival," ohlédl se Vladimír Walda Nerušil za smutnou událostí.

Helfštýn se otevírá na novoroční výstup, čekají se davy

Užil si vystupování v televizích, v rádiu, ve filmu, na velkých pódiích i v klubech. Vystřídal pro své cover - verze Matuškových písní různé doprovodné kapely. Pak ale hudební branži zasáhl covid. Dnes s sebou Walda vozí na vystoupení jen hudební základy na flešce a kamaráda muzikanta Jana Addaxe Hečko.

"Můžu říct, že tento koncert v Holčovicích byl jedním z nejpovedenějších a atmosférou nejlepších, který jsem za poslední období s Waldou odehrál. V tomto zapomenutém a odlehlém koutě naší vlasti jsou lidé vděčni za každou kulturní akci. Místní kostel, zaplněný v lavicích do posledního místečka, praskal ve švech, protože návštěvníci, na které se nedostalo místo, stáli v hojném počtu i za lavicemi až ven," popsal svou zkušenost z Holčovic Jan Addax Hečko a prozradil, že se domů z Holčovic vrátili až kolem půlnoci.

Poděkoval farářovi Pavlu Zachrlovi, který v promrzlém kostele vytvořil pro jejich koncert skvělou atmosféru. Na přání místních do matuškovského repertoáru zařadili také pár koled jako vzpomínku na nedávné Vánoce.

Turisté v kapličce nad Městem Albrechticemi vzpomínají na zesnulé kamarády

"Po pár počátečních Waldových písních se k nám zpěvem postupně přidal celý kostel. Staří, mladí, i děti. Při závěrečných Slavících z Madridu už kostel burácel unisono. To umocnila i nezvykle dobrá akustika kostela," pochvaloval si holčoviský koncert Jan Addax Hečko.

Na bohoslužby v holčovickém kostele chodí jen kolem dvaceti farníků, ale když při organizování koncertu spojila síly farnost a obec, byl kostel plný do posledního místa.

Duchovní správce farnosti Pavel Zachrla si uvědomuje, že kromě pastoračního poslání může být kostel také univerzálním prostorem k setkávání. Pro vedení Holčovic kostel není jen památka, ale nejvýznamnější dominanta obce. Věřící i nevěřící sousedé se radují z opravené fasády, střechy, okapů a nových štukových omítek společně s chataři a chalupáři. Je to pro všechny radost vidět zase jednou kostel zaplněný do posledního místa a přispět do sbírky na jeho renovaci.