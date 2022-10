Jaké je to být matka - pediatr? Krnovská Doktorka. Máma to ví

„Jmenuji se Klára Sekyrová a jsem srdcem i duší dětská lékařka. Tohle povolání vykonávám pár let, ale přesto mi prvních pár dní v práci stačily na to, abych poznala, že je pro mě to pravé,“ představuje se krnovská lékařka Klára Sekyrová, která zveřejňuje své rady, postřehy a zkušenosti na webu Blog Dr. Kláry. Nyní se rozhodla podělit s veřejností o svou zkušenost dětské lékařky a matky také v knize Dr. Máma.

Krnovská dětská lékařka Klára Sekyrová. | Foto: se svolením Městské knihovny Krnov