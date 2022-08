Přemýšleli, jak je využít. Tak se zrodil nápad nečekat na zimu, a uspořádat závody v letním lyžování. Bez sněhu to sice lyžařům trochu drhne, ale zažijí kolem toho spoustu legrace. Této disciplíně se začalo říkat suchorudenské lyžování nasucho.

Nedočkavci, kterým v létě schází pořádná lyžovačka, mohou vyrazit do Suché Rudné 6. srpna ve 13.30 hodin. Závodníci ale musí počítat s tím, že jejich lyže na asfaltu a na trávě dostanou pořádně zabrat.

„Není to vlastně závod, ale taková sousedská recese pro ty, co ještě mají na půdě staré lyže a ještě chtějí s těmi prkýnky naposledy zažít nějakou srandu. Na letním běžkování bude čekat občerstvení a muzika. Nejlépe bude připravit si na tuto příležitost kromě historických lyží také maškarní masky a všelijaké kostýmy. Letos už pořádáme třetí ročník. Hlavním pořadatelem jsem já za klub TBC. Jak už název napovídá, máme rádi turisty, běžkaře a cyklisty. Dalším spoluorganizátorem je Okrašlovací spolek a hasiči,“ uvedl Pavel Dvořák z Turisticko-běžeckého cyklokroužku (TBC) Suchá Rudná.

Samotný závod bude odstartovaný po 14 hodině, ale už od 13.30 se fanoušci letního lyžování začnou scházet na návsi "U Rakety" Suchá Rudná je totiž pověstná tím, že zde existuje jediný český památník dobývání kosmu. Raketa byla před místní školou postavena na počest vyslání první družice do vesmíru. Místní, chataři a chalupáři si prostor kolem rakety zvelebili a vybavili posezením, aby se měli kde scházet a pobavit.

"Běhat v létě na lyžích není sranda, zvlášť když je horko. Dřív jsme to řešili občerstvovacími stanicemi kolem trasy, ale letošní trať nebude dlouhá ani moc náročná. Od Rakety lyžaři vyrazí kolem kapličky k vleku a tam bude obrátka. Startovné je dvacet korun. Po hromadném startu všichni lyžaři závodí v jedné společné kategorii od 10 do 110 let," uzavřel za organizátory Pavel Dvořák.