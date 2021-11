Jde o jméno a roky narození a úmrtí jeho druhého syna Marka, který nešťastně zemřel před několika roky. Od té doby se Konopka údajně změnil.

Z normálního chlapa se stal agresor, který neměl daleko k alkoholu. Pod jeho vlivem se choval nevyzpytatelně, terorizoval své nejbližší, kterým neváhal ani vyhrožovat.

VIDEO: Soud vynesl ortel nad bohumínským žhářem. Ten neprojevil žádnou lítost

Před tragédií se údajně choval jako šílenec. Je několik dnů před žhářským útokem vytáhl plynovou pistoli na svého syna, kterého náhodně potkal. Dokonce naznačoval, že ho podřeže.

Alkohol sehrál roli i při masakru 8. srpna 2020. Konopka s téměř dvěma promile sedl do auta, koupil osm litrů benzinu, přelil ho do PET lahví a vydal se do jedenáctého patra domu v Nerudově ulici číslo 1158 v Bohumíně. Poté nalil hořlavinu pod dveře bytu číslo 53 a škrtl zapalovačem…