Diváci nakonec rozhodli o tom, že korunku Česká Miss Essens 2022 si nasadí Vanesa Švédová z Přerova, a že na soutěži Miss Global bude Českou republiku reprezentovat právě Marie Danči z Krnova. Na Miss Earth vyslali Kristýnu Pavlovičovou ze Strakonic.

Hledá se Miss. Marie Danči z Krnova soutěží v reality show

Na začátku této soutěže stálo 8952 přihlášených dívek. Kdo by si pomyslel, že během deseti epizod soutěžního pořadu Hledá se miss bude stále dál postupovat Marie Danči, která opakovaně prohlásila, že se necítí být typická misska. Ve svém medailonku dostala otázku, proč by právě ona měla vyhrát titul Česká Miss Essens 2022. „Nevím, jestli to je důvod, proč mám vyhrát, ale mám pocit, že chci být někdo, koho jsem potřebovala, když jsem byla mladší. Myslím, že bych byla, doufám, dobrej příklad. Právě proto, že nejsem úplně taková ta typická misska,“ řekla ve svém medailonku Marie Danči, která fanoušky zaujala hlavně upřímností a bezprostředností.

Krnované při sledování živého přenosu velkého finále Česká Miss Essens 2022 prožívali adrenalin.Zdroj: Deník/František Kuba

Když dostala všeobecnou otázku, co si myslí o plastikách, neměla problém vysvětlit toto téma na příkladu svého vlastního nosu. „Když jsem byla menší, tak jsem měla osobní pocit, že jsem trošku jiná, výraznější, a že mám takovej křivej nos zlomený z basketu. Docvaklo mi to, až když jsem se bavila s koučkou, že to není o tom, jak člověk vypadá, ale co z něho jde. Chápu, a respektuji, když někdo chce plastiku, protože je nespokojenej, ale to je nespokojenej ve své hlavě. Každý ať si dělá co chce. Já už si uvědomuju, že jsem tekhle. Tak pracuji s tím, co mám,“ vzkázala Marie Danči divákům ve svém televizním medailonu.

Krnované při sledování živého přenosu velkého finále Česká Miss Essens 2022 prožívali adrenalin.Zdroj: Deník/František Kuba

Trval pár vteřin. Marii Danči to bohatě stačilo k tomu, aby divákům ukázala, že je nejen krásná, ale také vtipná. Když organizátoři soutěžícím dívkám odebrali mobilní telefony, glosovala to půvabným slovem „detox“. Pokračovala, že to jde i bez mobilů, protože v soutěži je pořád co dělat. Hned od rána se natáčí a děvčata pořád mají kamery „za zadkama“. Vzápětí svůj proslov korigovala „s prominutím“ a milým úlekem, zda jsou „zadky“ vhodný výraz u adeptky miss před kamerou.

Organizátoři na Marii Danči vyzkoušeli také záludnou otázku: „Jakou nejhorší větu jsi slyšela od partnera?“ Přiznala, že nad odpovědí musí chvilku popřemýšlet, protože už je dlouho sama. Následovala ale veselá historka jak ze scénáře filmové komedie. „Sešli jsme u jeho rodiny u oběda, a jeho babička říkala: ona už je fakt hubená. To už není jako legrace. Anorexie a takový ty věci. Já říkám: haló, já jsem tady. A můj partner říká: neboj, ona ty faldíky pod tím má. To ona jenom nosí volné oblečení. To bylo blbý. Přiznejme si to,“ vypointovala skutečnou historku Marie Danči s talentem lidového vypravěče.

VIDEO: Finalistka Miss ČR z Bruntálu se představila také hlavou dolů

A jací muži Marii Danči imponují? „Imponuje mi, když nelžou, a nejsou to takoví ti týpečci, co si potřebujou něco dokazovat na někom jiným. Naopak. Když mají v hlavě něco, a když jsou galantní,“ prozradila Marie jaký typ muže ji dokáže zaujmout. Uvidíme, jestli svým vtipem a vyřídilkou dokáže zaujmout nejen Čechy, ale také mezinárodní publikum v soutěži Miss Global. Tato mezinárodní soutěž založená v roce 2013 je trochu jiná než třeba Miss World nebo Miss Universe. Na Miss Global mohou soutěžit nejen nejmladší dívky, ale také svobodné ženy do 35 let.